۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

آیا ترامپ قید جایزه را زده و به تل آویو نمی‌رود؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع عبری از لغو سفر ترامپ به سرزمین های اشغالی برای دریافت «جایزه اسرائیل» خبر دادند.

رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارونت گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از طریق ارتباط ویدیویی در مراسم اهدای جایزه اسرائیل شرکت نخواهد کرد و سخنرانی نیز نخواهد داشت.

این رسانه اعلام کرد: در اسرائیل تصمیم گرفته شده است که این جایزه در تاریخ دیگری، پس از ورود ترامپ به تل آویو، به او اهدا شود.

به نوشته این رسانه صهیونیستی؛ اگرچه کاخ سفید رسماً اعلام نکرده است که ترامپ به اسرائیل نخواهد آمد، اما ارزیابی‌ها در تل آویو نشان می‌دهد که با توجه به جدول زمانی آتش بس که ۲۱ آوریل به پایان می رسد، احتمال سفر او نزدیک به صفر است.

