دست و پا زدن اداره مهاجرت و گمرک آمریکا برای دستیابی به اطلاعات منتقدش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، در این احضاریه به ردیت دستور داده شده نام، آدرس، شماره تماس و دیگر اطلاعات خصوصی فرد را فاش کند.

نشریه اینترسپت اعلام کرده احضاریه مذکور توس دادستانان فدرال در واشنگتن و پس از تلاش نافرجام اداره مهاجرت و گمرک آمریکا برای انجام همین امر از طریق دادگاهی در شمال کالیفرنیا صادر شده است.

وکلای ردیت اعلام کرده اند پست های کاربر مذکور و ناشناس ماندن او تحت قانون حفاظت شده و استفاده اداره مهاجرت و گمرک آمریکا از هیات منصفه عالی را تشدید کشمکش ها نامید. در بیانیه آنها آمده است: حریم خصوصی در شیوه عملکرد ردیت نقش محوری دارد و ما تعهدمان به حفاظت از آن را جدی می گیریم.

همچنین ردیت در بیانیه ای اشاره کرد اطلاعات را به طور داوطلبانه با دولت به اشتراک نمی گذارد، به خصوص درباره کاربرانی که از حقوقشان برای انتقاد از دولت یا طرح ریزی یک اعتراض استفاده می کنند.

هرچند احضاریه هیات منصفه عالی ممکن است سابقه ای خطرناک برای چنین اقداماتی ایجاد کند اما این نخستین باری نیست که یک آژانس دولتی از پلتفرم های اجتماعی خواستار افشای اطلاعات حساب های کاربری که اظهار نظر منفی درباره اداره مهاجرت و گمرک کرده اند، شده است.

طبق گزارش نیویورک تایمز وزارت امنیت میهن آمریکا صدها احضاریه برای گوگل، دیسکورد، متا و حتی ردیت در جهت شناسایی اطلاعات کاربرانش صادر کرده است.