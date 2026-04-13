هواشناسی اصفهان: بیشترین بارندگی در سمیرم ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر آمار اداره کل هواشناسی اصفهان از ایستگاه‌های باران‌سنجی سطح استان بیشترین میانگین بارندگی شبانه روز گذشته تا ساعت ۹ صبح امروز دوشنبه بیست و چهارم فروردین‌ماه به ترتیب از ایستگاه سمیرم با ۲۵.۶ میلی‌متر، پادنا علیا از توابع سمیرم با ۲۳.۲ میلی‌متر، اسلام‌آباد موگویی از توابع فریدون‌شهر ۱۹.۸ میلی‌متر، دهاقان ۱۳.۶ میلی‌متر، خوانسار ۸.۶ میلی‌متر، زرین‌شهر با ۸.۶ میلی‌متر، شهرضا ۸.۲ میلی‌متر، مبارکه هفت میلی‌متر، باغ‌بهادران ۶.۵ میلی‌متر، ایستگاه کوهپایه ۵.۷ میلی‌متر، عسگران ۵.۶ میلی‌متر، فریدون‌شهر ۴.۴ میلی‌متر، هرند چهار میلی‌متر، چادگان ۳.۷ میلی‌متر، ورزنه ۳.۶ میلی‌متر، کبوترآباد ۳.۵ میلی‌متر، گلپایگان و بوئین میاندشت و نطنز سه میلی‌متر، ایستگاه داران ۲.۸، انارک، نجف آباد و دولت آباد ۲.۶ میلی‌متر و ایستگاه چوپانان یک دهم میلی‌متر بوده است.

همچنین میانگین بارش شبانه روز گذشته در ایستگاه باران‌سنجی شهر اصفهان ۱۲.۴ میلیمتر اعلام شده است.