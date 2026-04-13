به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری، در نشست مشترک با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به استمرار برنامه‌های حمایتی وزارت رفاه، گفت: در قالب طرح کارت امید مادر، ماهیانه ۲ میلیون تومان به ازای هر کودک تا پایان دو سالگی به حساب متصل به کد ملی مادر واریز می‌شود. این اعتبار برای تهیه سبد غذایی، پوشک و شیرخشک قابل استفاده است.

وی به طرح یسنا اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴، با همکاری ستاد ملی جمعیت و وزارت بهداشت، کمک‌هزینه سبد غذایی و پوشک در چهار مرحله به حدود یک‌میلیون و دویست هزار مادر باردار یا دارای کودک زیر دو سال پرداخت شده است.

میدری درباره وضعیت بیمارستان‌های تأمین اجتماعی نیز توضیح داد: کادر درمانی در بیمارستان‌های تابعه تأمین اجتماعی در ایام جنگ به‌صورت تمام‌وقت فعال بودند و بخشی از مجروحان جنگی نیز در این مراکز درمان شدند.

وی همچنین با تاکید بر حمایت دولت از واحدهای تولیدی اظهارکرد: در ایام جنگ کارخانه‌های دارویی در سه شیفت کاری فعال بودند تا نیازهای درمانی کشور تأمین شود.

به گفته میدری، تمام تدابیر لازم برای تداوم تولید در سطح کشور اتخاذ شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه‌اندازی پویش ملی «امداد ایران ماهر» برای بسیج نیروهای ماهر سراسر کشور در بازسازی مناطق جنگ‌زده و آسیب‌دیده خبر داد و افزود: بر این اساس، بیش از ۶۰۰ مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای در سراسر کشور به‌ عنوان «مراکز امداد ایران ماهر» مأموریت می‌یابند داوطلبان را ارزیابی و به ستادهای بحران استان‌ها، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و دستگاه‌هایی همچون بنیاد مسکن، شهرداری‌ها و سایر نهادهای مسئول، متصل کنند.