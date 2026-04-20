به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده صبح دوشنبه در بازدید از کمیته فناوری انتخابات استان آذربایجان شرقی از نزدیک در جریان روند آماده ‌سازی تجهیزات الکترونیکی قرار گرفت.

وی در این بازدید اظهار کرد: با وجود تعویق در برگزاری انتخابات، سازماندهی تجهیزات الکترونیکی و سایر اقلام انتخاباتی در حال انجام است تا به محض تعیین زمان جدید توسط مراجع ذی‌ربط، فرآیندهای اجرایی بدون وقفه آغاز شود.

محمدزاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده افزود: ستاد انتخابات استان از آمادگی کامل برخوردار است و به محض اعلام نهادهای بالادستی، انتخابات در استان برگزار خواهد شد.

گفتنی است در این بازدید، الهام صفوی، رییس کمیته فناوری ستاد انتخابات استان، نیز گزارشی از روند آماده‌سازی تجهیزات الکترونیکی ارائه کرد و گفت: این کمیته از آمادگی فنی کامل برای اجرای فرآیندهای انتخاباتی برخوردار است