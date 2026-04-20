  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

تداوم آماده‌سازی انتخاباتی در آذربایجان شرقی باوجود تعویق زمان برگزاری

تبریز-رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی گفت: با وجود تعویق در زمان برگزاری انتخابات، روند آماده‌ سازی ‌های اجرایی و برنامه‌ ریزی‌های ستادی همچنان با جدیت ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده صبح دوشنبه در بازدید از کمیته فناوری انتخابات استان آذربایجان شرقی از نزدیک در جریان روند آماده ‌سازی تجهیزات الکترونیکی قرار گرفت.

وی در این بازدید اظهار کرد: با وجود تعویق در برگزاری انتخابات، سازماندهی تجهیزات الکترونیکی و سایر اقلام انتخاباتی در حال انجام است تا به محض تعیین زمان جدید توسط مراجع ذی‌ربط، فرآیندهای اجرایی بدون وقفه آغاز شود.

محمدزاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده افزود: ستاد انتخابات استان از آمادگی کامل برخوردار است و به محض اعلام نهادهای بالادستی، انتخابات در استان برگزار خواهد شد.

گفتنی است در این بازدید، الهام صفوی، رییس کمیته فناوری ستاد انتخابات استان، نیز گزارشی از روند آماده‌سازی تجهیزات الکترونیکی ارائه کرد و گفت: این کمیته از آمادگی فنی کامل برای اجرای فرآیندهای انتخاباتی برخوردار است

کد مطلب 6806093

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها