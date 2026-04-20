حسین نگهدار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز توزیع نهال توت میان نوغانداران استان اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های تأمین خوراک کرم ابریشم از اولویت‌های اصلی در تقویت صنعت نوغانداری به شمار می‌رود و در همین راستا توزیع نهال‌های باکیفیت در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه شرایط اقلیمی مازندران برای پرورش کرم ابریشم بسیار مناسب است، افزود: نوغانداری از فعالیت‌های اقتصادی قابل اتکا در روستاهاست که علاوه بر حفظ یک سنت دیرینه، می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و افزایش درآمد خانوارهای روستایی کمک کند.

نگهدار ادامه داد: از آنجا که برگ درخت توت تنها منبع تغذیه کرم ابریشم است، توسعه باغ‌های توت تأثیر مستقیمی بر افزایش تولید پیله دارد و به همین دلیل تأمین نهال استاندارد یکی از محورهای اصلی حمایت از نوغانداران محسوب می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به سایر برنامه‌های حمایتی گفت: تأمین تخم نوغان، برگزاری دوره‌های آموزشی و ارائه خدمات فنی و کارشناسی از دیگر اقداماتی است که برای پشتیبانی از فعالان این حوزه دنبال می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: با مشارکت نوغانداران و بهره‌گیری از توصیه‌های تخصصی، می‌توان زمینه رشد تولید پیله ابریشم و تقویت این بخش اقتصادی در استان را بیش از پیش فراهم کرد.