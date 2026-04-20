۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

رانش زمین در جبیکلو باروق ۱۰ میلیارد ریال خسارت وارد کرد

ارومیه -بخشدار نختالو باروق گفت: رانش زمین در روستای جبیکلو این شهرستان ۱۰ میلیارد ریال خسارت وارد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی علیزاده روز دوشنبه در این زمینه اظهار کرد: پس از بارش باران طی روزهای اخیر دیوار یک واحد مسکونی بر اثر رانش زمین تخریب و ۲ دستگاه خودرو دچار خسارت شدند.

وی اضافه کرد: در این حادثه خوشبختانه آسیبی به اهالی روستا وارد نشد و اما دیوار به طور کامل تخریب شده است.

بخشدار نختالو باروق گفت: روز گذشته همچین بر اثر بارش باران در برخی مناطق این شهرستان شاهد وقوع سیل بودیم که به برخی راه های روستایی و مزارع حاشیه رودخانه آسیب وارد شده است.

وی اظهار کرد: کارشناسان در حال بررسی میزان خسارت ناشی از وقوع سیلاب در مناطق روستایی این شهرستان هستند و تهمیدات لازم در این زمینه اندیشیده شده است.

وی از اهالی روستاهای این شهرستان خواست با توجه به تداوم بارش ها از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه ها خودداری کنند.

