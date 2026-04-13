به گزارش خبرگزاری مهر، سهیلا منصوریان، قهرمان ووشو جهان در گفتوگو با روابطعمومی فدراسیون ضمن محکوم کردن تجاوز آمریکایی - صهیونیستی به خاک ایران، اظهار داشت: همیشه سرباز وطنم بودهام و در میدان ورزش برای ارتقا جایگاه ایران جنگیدهام. تحمل باخبر شدن از جنایات اخیر علیه مردم کشورم به خصوص کودکان و دخترانی که بیگناه و مظلوم به کام مرگ کشیده شدهاند، برایم بسیار دشوار است. مطمئنم غیرت ایرانی و اتحاد ملی مردمی باعث میشود که در نهایت، مثل همیشه ایران مقتدر و پیروز باقی بماند.
وی درباره محرومیت خود در کمیته انضباطی فدراسیون بیان داشت: در جلسه کمیته انضباطی فدراسیون اذعان کردم که در آن زمان، به صفحه اینستاگرامی خودم دسترسی نداشتم و استوریها و ریپستهایی که در صفحه من صورت گرفت، توسط فرد دیگری انجام میشد که ایشان در جلسه کمیته انضباطی به این موضوع اقرار کرد.
این ملی پوش تاکید کرد: مطمئناً من هرگز نخواستهام که کلامی علیه خانه خودم که فدراسیون ووشو است و مسئولین محترم آن، حرفی بزنم یا اقدامی بکنم. پس از تلاشهایی که صورت گرفت، صفحه به خودم برگشت و جداً از این اتفاق پشیمان هستم و مراتب عذرخواهی خودم را به فدراسیون اعلام میکنم.
منصوریان با تأکید بر روحیه مبارزاتی خود، در مورد بازیهای آسیایی ناگویا نیز گفت: در شرایط کنونی در حال تمرین شخصی در باشگاه هستم تا آمادگی بدنیام را حفظ کنم. با تصمیم کمیته استیناف و پس از تجدیدنظر در حکم محرومیتم، با قدرت در جدالهای انتخابی حاضر میشوم.
سهیلا منصوریان در پایان گفت: میخواهم در ناگویا یک مدال خوشرنگ بگیرم و پرچم پرافتخار کشورم ایران را بالاتر از همه پرچمها بالا ببرم تا سرود ملی وطنم در سالن مسابقات طنینانداز شود. امیدوارم در وهله اول افتخار پوشیدن پیراهن مقدس تیم ملی ووشو در بخش ساندا بانوان را دوباره کسب کنم و سپس در میدان آسیایی موفق باشم.
