۷ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۳۳

قطع موقت گاز در آق‌تپه کرج در ۱۶ دی‌ماه

کرج-مدیرعامل شرکت گاز استان البرز، از قطع موقت گاز طبیعی در برخی مناطق کرج خبر داد.

سیدرضا غفاریان ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به‌منظور انجام عملیات توسعه و تعمیرات در شبکه گازرسانی، جریان گاز طبیعی در محدوده آق‌تپه، کوچه‌های درخشان، لاله، ژاله، شادی، گل‌ها و تمامی فرعی‌های منشعب در روز شنبه ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ بعدازظهر به طور موقت قطع خواهد شد.

وی بیان کرد: از مشترکان محترم ساکن در مناطق یادشده درخواست می‌شود تمهیدات لازم را برای مدت زمان قطع گاز در نظر بگیرند.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز خاطرنشان کرد: پس از اتمام عملیات، گاز مشترکان در سریع‌ترین زمان ممکن وصل خواهد شد.

غفاریان یادآور شد: مشترکان در صورت نیاز می‌توانند با مرکز امداد گازرسانی به شماره ۱۹۴ تماس حاصل کرده و موارد ضروری را اطلاع دهند.

