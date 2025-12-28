سیدرضا غفاریان ظهر یکشنبه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بهمنظور انجام عملیات توسعه و تعمیرات در شبکه گازرسانی، جریان گاز طبیعی در محدوده آقتپه، کوچههای درخشان، لاله، ژاله، شادی، گلها و تمامی فرعیهای منشعب در روز شنبه ۱۶ دیماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ بعدازظهر به طور موقت قطع خواهد شد.
وی بیان کرد: از مشترکان محترم ساکن در مناطق یادشده درخواست میشود تمهیدات لازم را برای مدت زمان قطع گاز در نظر بگیرند.
مدیرعامل شرکت گاز استان البرز خاطرنشان کرد: پس از اتمام عملیات، گاز مشترکان در سریعترین زمان ممکن وصل خواهد شد.
غفاریان یادآور شد: مشترکان در صورت نیاز میتوانند با مرکز امداد گازرسانی به شماره ۱۹۴ تماس حاصل کرده و موارد ضروری را اطلاع دهند.
