ریحانه رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از بیتوجهی والدین به تغییرات تغذیهای کودکان در دوران آموزش غیرحضوری اظهار کرد: مشکل فقط شیوه آموزش نیست؛، وقتی کودک ساعتها در خانه میماند، برنامه غذاییاش بههم میریزد و ریزهخواری تبدیل به یک عادت خطرناک میشود.
وی با بیان اینکه تصور رایج درباره نقش مقدار مصرف شیرینی «تصور اشتباه و خطرناک است، توضیح داد: تعداد دفعات حمله اسیدی، قاتل اصلی دندانهای کودکان است. یک تکه کوچک بیسکویت کافی است تا محیط دهان ۲۰ دقیقه اسیدی بماند. اگر این کار چند بار در طول کلاس تکرار شود، یعنی دندان کودک تقریباً تمام روز در حال حل شدن در اسید است.
رحیمی با اشاره به مشاهدات روزانه خود در کلینیک افزود: والدین دائم میپرسند چرا دندان بچهشان میپوسد، در حالی که خوراکیهای باز و همیشگی کنار دست کودک مهمترین مقصر هستند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه با ارائه توصیههای کاربردی تأکید کرد: تنقلات باید فقط در زمان استراحت مصرف شود؛ نه در طول کلاس. پنیر، گردو، سیب و هویج هم سیرکنندهاند و هم کمخطر. اما متأسفانه برخی والدین سادهترین راه یعنی دادن خوراکی شیرین را انتخاب میکنند.
وی نوشیدن آب بلافاصله پس از مصرف مواد شیرین و جدی گرفتن مسواک زدن بعد از ناهار را ضروری دانست و گفت: خیلیها مسواک بعد از ناهار را بیاهمیت میدانند، اما این یک اشتباه جدی است.
رحیمی با تأکید بر اینکه دندانهای شیری نقش اساسی در رشد اعتماد به نفس و نظم رویش دندانهای دائمی دارند، خاطرنشان کرد: پیشگیری ارزانترین و کوتاهترین راه است. اما تا وقتی والدین اهمیت این موضوع را باور نکنند، ما همچنان شاهد موج رو به افزایش پوسیدگی خواهیم بود.
