به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران اظهار کرد: منازل و مناطق مسکونی وارد شد و بخشی هم واحدهای اقتصادی بودند که تعدادی از آنها شرکت‌های بزرگ و تعدادی هم شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی کشور بودند.

بر اساس اعلام اتاق ایران، این فعال اقتصادی درباره وظیفه اتاق ایران در کمک، ایده‌پردازی و ایجاد راهکار برای نوسازی، اصلاح، بهبود و راه‌اندازی واحدهایی که در جنگ آسیب دیده‌اند، گفت: اتاق ایران باید تمرکز خود را بر حوزه واحدهای کوچک و متوسط بخش خصوصی قرار دهد، شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی با توجه به منابع و ارتباطی که دارند برای بازسازی از شرایط بهتری برخوردارند؛ اما وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط متفاوت است.

او ادامه داد: در کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در تلاش هستیم طرحی را آماده کنیم که از طریق منابعی که توسط بخش خصوصی و کمک گرفتن از بانک‌های اصلی و نهادهای مالی که در حوزه بورس فعالیت می‌کنند، تمهید می‌شود، بتوانیم به جریان بازسازی صنایع کوچک و متوسط در بخش خصوصی کشور که آسیب دیده‌اند، کمک کنیم.

شکرخدایی گفت: تا حد ممکن این طرح باید چابک باشد و در تلاشیم ظرف یک الی دو هفته آتی طرح آماده شده و به صنایع آسیب‌دیده کمک کنیم.