۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

ارائه خدمات قضایی در مازندران با جدیت دنبال می‌شود

ساری - رئیس کل دادگستری مازندران گفت: ارائه خدمات قضایی به مردم در هر شرایطی، به‌ویژه در وضعیت‌های خاص با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی پیش از ظهر دوشنبه در جریان دیدار مردمی با ۴۵ نفر از شهروندان، بر لزوم رسیدگی سریع به مطالبات مردم و تداوم خدمات قضایی در شرایط خاص این روزهای کشور تأکید کرد.

وی در این جلسه دیدار مردمی که مراجعان، مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی خود را بدون واسطه مطرح کردند و پس از بررسی موضوعات، دستورات لازم برای پیگیری و رسیدگی صادر شد.

پوریانی با اشاره به شرایط حساس و خاص این روزهای کشور، بر ضرورت حفظ آرامش عمومی، تقویت همدلی و تداوم خدمت‌رسانی بی‌وقفه دستگاه قضایی استان تأکید کرد و گفت: ارائه خدمات قضایی به مردم در هر شرایطی، به‌ویژه در وضعیت‌های خاص، با جدیت دنبال می‌شود.

