به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی پیش از ظهر دوشنبه در جریان دیدار مردمی با ۴۵ نفر از شهروندان، بر لزوم رسیدگی سریع به مطالبات مردم و تداوم خدمات قضایی در شرایط خاص این روزهای کشور تأکید کرد.

وی در این جلسه دیدار مردمی که مراجعان، مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی خود را بدون واسطه مطرح کردند و پس از بررسی موضوعات، دستورات لازم برای پیگیری و رسیدگی صادر شد.

پوریانی با اشاره به شرایط حساس و خاص این روزهای کشور، بر ضرورت حفظ آرامش عمومی، تقویت همدلی و تداوم خدمت‌رسانی بی‌وقفه دستگاه قضایی استان تأکید کرد و گفت: ارائه خدمات قضایی به مردم در هر شرایطی، به‌ویژه در وضعیت‌های خاص، با جدیت دنبال می‌شود.