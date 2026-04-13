به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت تولید برق حرارتی، عظیم اعتمادی اظهار کرد از ابتدای جنگ رمضان، کارکنان نیروگاه‌های حرارتی با وجود تهدیدات مطرح‌شده، به‌صورت شبانه‌روزی برای تأمین پایدار برق کشور فعالیت کرده‌اند تا هیچ وقفه‌ای در تامین انرژی مورد نیاز مشترکان ایجاد نشود.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی با اشاره به تلاش مداوم پرسنل این نیروگاه‌ها در این مدت گفت کارکنان بخش تولید برق با وجود شرایط خاص و آگاهی از تهدیدات، با تعهد کامل در محل خدمت حاضر بوده‌اند تا روشنایی و انرژی پایدار برای مردم حفظ شود.

اعتمادی با بیان اینکه هم‌اکنون برنامه تعمیرات و بهینه‌سازی واحدهای حرارتی در حال تکمیل است، افزود: برای افزایش آمادگی این نیروگاه‌ها در اوج مصرف تابستان امسال، بیش از ۱۰۴ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی پیش‌بینی شده که تاکنون ۷۲ درصد آن به پایان رسیده است.

وی ادامه داد در دوران جنگ رمضان، بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات از برنامه‌های تعمیراتی نیروگاه‌های حرارتی باوجود شرایط ویژه کشور تکمیل شده است. طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، فعالیت‌های باقیمانده نیز تا پایان اردیبهشت‌ماه نهایی خواهد شد تا همه واحدهای نیروگاهی با آمادگی کامل وارد مدار تولید شوند.

مدیرعامل برق حرارتی همچنین خاطرنشان کرد پروژه‌های راه‌اندازی واحدهای جدید نیروگاهی برای تأمین برق پایدار در تابستان امسال بدون وقفه در حال اجراست و هیچ‌گونه اختلالی در روند تکمیل طرح‌های افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها وجود ندارد.