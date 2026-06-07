به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نیرو، عظیم اعتمادی مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی در نشست با جمعی از پیمانکاران، تامین‌کنندگان و سازندگان داخلی صنعت نیروگاهی با اعلام این خبر، افزود: برای افزایش پایداری و تولید برق مطمئن نیروگاه‌ها در پیک تابستان امسال بالغ بر ۱۰۲ هزار مگاوات برنامه تعمیرات و آماده‌سازی نیروگاه‌های حرارتی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون ۱۰۰ هزار و ۵۰۰ مگاوات از فعالیت‌های پیش‌بینی شده در این بخش با وجود شرایط خاص کشور در دوران جنگ رمضان به اتمام رسیده است، ادامه داد: براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته مقرر شده است تعمیرات واحدهای باقی‌مانده طی چند روز آینده به پایان برسد تا نیروگاه‌های حرارتی کشور با حداکثر آمادگی مهیای تولید برق پایدار در پیک تابستان امسال باشند.

اعتمادی با ابراز قدردانی از همکاری تامین‌کنندگان و پیمانکاران صنعت نیروگاهی در پایداری شبکه برق کشور، اظهار داشت: تامین‌کنندگان، همکاران ما در تولید برق پایدار و ذی‌نفعان صنعت هستند. پیمانکاران سهمی بزرگ در پایداری شبکه سراسری برق کشور ایفا می‌کنند و در شرایط کنونی، تکیه به توان داخلی و محصولات با کیفیت بومی، اطمینان‌بخش است.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی با اشاره به حساسیت شرایط فعلی، افزود: از اینکه با تمام استعداد و ظرفیت پای کار هستید قدردانی می‌کنم. گشایش و رفع دغدغه‌های احتمالی و تسریع در پرداخت مطالبات و تعهدات را به جدیت پیگیری خواهیم کرد.

همچنین در این نشست مسعود مرادی، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی ضمن تاکید بر اهمیت هم‌اندیشی با فعالان این حوزه، گفت: کمک به رفع موانع تولید و تامین، یعنی کمک به تولید برق پایدار. انتظار می‌رود انجام تعهدات و پیمان‌ها با جدیت و سرعت بیشتری بالفعل گردد.