رستمی: تنها ۱۰ روز تا آغاز تبلیغات انتخابات شوراها باقی مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، طاهر رستمی با بیان اینکه تنها ۱۰ روز دیگر تا آغاز تبلیغات انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باقی است، گفت: از سوم تا نهم اردیبهشت، فاصله زمانی تبلیغات داوطلبان در نظر گرفته شده است که تمامی بسترهای لازم در شهرداریها با هماهنگی هیئت اجرایی فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه اعضای هیئت اجرایی و هیئتهای نظارت حتی در شرایط جنگی برنامهریزیها را طبق زمانبندی قانون انتخابات انجام دادهاند، تصریح کرد: خوشبختانه هیچ خللی در زمانبندی و مراحل انتخابات در خراسان شمالی صورت نگرفته است.
رئیس ستاد انتخابات خراسان شمالی برگزاری نشستهای مشترک با احزاب و گروههای سیاسی در مرکز استان و شهرستانها را نویدبخش حضور باشکوه در پای صندوقهای رأی دانست و افزود: تلاش ما این است که مردمی که از آغاز جنگ مقتدرانه در خیابانها برای حمایت از انقلاب و رهبری حضور دارند، در صفوف رأیگیری نیز همین تجلی باشکوه حضورشان تکرار شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی در پایان با اشاره به اینکه تاکنون تمامی فعالیت کمیتهها و هیئت اجرایی و نظارت طبق زمانبندی انتخابات انجام شده است، گفت: عوامل شعب و لیست شعب در تمام شهرستانهای خراسان شمالی قطعی شده است.
نظر شما