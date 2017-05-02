خراسان شمالی از آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات برخوردار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، وجه الله خدمتگذار اظهار کرد: هیئتهای اجرایی و نظارت استان رعایت موازین قانونی را در دستور کار خود قرار دادهاند و خوشبختانه خراسان شمالی تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و با مشارکت حداکثری مردم را فراهم کرده است.
خدمتگزار افزود: برای تمام شعب اخذ رای در سراسر کشور حدود ۶۰ هزار بازرس پیشبینیشده و آنان آموزشهای لازم و کافی را دیدهاند.
وی تصریح کرد: هیئتهای بازرسی در سطح کشور انتخابشدهاند و موارد قانونی لازم و موردتوجه برای آنان ارسالشده است.
رییس هیئت بازرسی ستاد انتخابات کشور تأکید کرد: دستورالعمل تبلیغات انتخاباتی به تمام استانها ابلاغشده است و باید رصد شود که تمام رفتارها در مدار قانون باشد.
خدمتگزار افزود: هیئتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات از آراء مردم در صندوقهای اخذ رای بهعنوان حقالناس پاسداری خواهند کرد.
وی عنوان کرد: فضای همدلی و یکپارچگی برای برگزاری انتخاباتی باشکوه برقرار است و امیدوارم مردم در کمال آرامش کاندیداها را ارزیابی کرده و در ۲۹ اردیبهشتماه جاری با آمدن بهپای صندوقهای رای شخص موردنظر را انتخاب کنند.
