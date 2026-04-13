  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

۳ نفر از شهدای جنگ رمضان در استان بوشهر جاویدالاثر هستند

بوشهر- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر گفت: سه نفر از شهدای جنگ رمضان در استان بوشهر جاویدالاثر هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مردم استان بوشهر همواره در دوره های مختلف حافظ این نظام و انقلاب بوده اند و شهدای بزرگی را در این مسیر تقدیر کرده اند.

وی با اشاره به شهادت ۵۷ نفر از مدافعان وطن و مردم در استان بوشهر خاطرنشان کرد: از این تعداد، ۲۲ نفر اهل استان بوشهر نبودند و پس از شناسایی به استان‌های زادگاه خود منتقل و تدفین شدند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر با اشاره به خاکسپاری ۳۵ نفر از این شهدای اهل استان بوشهر در گلزارهای شهدای استان بیان کرد: سه نفر از شهدای جنگ رمضان در استان بوشهر جاویدالاثر هستند.

حیدری با بیان اینکه یاد و خاطره شهدای مدافع وطن همواره چراغ راه ملت ایران است، تأکید کرد: ادای احترام به شهدای گرانقدر وظیفه‌ای ملی و انسانی است و پاسداشت یاد آنان، ضامن حفظ عزت و استقلال کشور خواهد بود.

کد مطلب 6799915

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

