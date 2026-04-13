طلای زرد به ثمر نشست؛ دهلران پیشتاز تولید کلزا در غرب کشور

خبرگزاری مهر -گروه استانها: در حالیکه فصل برداشت دانه روغنی کلزا در شهرستان دهلران آغاز شده، این منطقه بهعنوان یکی از قطبهای مهم تولیدات کشاورزی کشور در سالهای اخیر، شاهد تحولات مهمی در حوزه کشت، زیرساخت، صنایع تبدیلی و برنامههای توسعهای است.
کشاورزان دهلرانی پس از یک سال زراعی همراه با تنشهای اقلیمی، امسال نیز با تولید قابل توجه کلزا و غلات، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا میکنند.
دهلران طی سالهای اخیر بهواسطه شرایط اقلیمی مناسب، اراضی گسترده قابل کشت و توان فنی بهرهبرداران، به یکی از قطبهای مستعد تولید دانههای روغنی در کشور تبدیل شده است.
کلزا بهعنوان محصولی راهبردی و پرسود، در این میان جایگاهی ویژه یافته و بخش قابل توجهی از برنامههای توسعهای حوزه زراعت استان را به خود اختصاص داده است.
آغاز برداشت کلزا در شهرستان دهلران
رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برداشت کلزا از سطح ۴ هزار و ۱۹۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان آغاز شده و پیشبینی میشود حدود هفت هزار تن محصول تولید شود.
حشمت عزیزان از خرید تضمینی یکهزار تن کلزا در روزهای ابتدایی برداشت خبر داد و افزود: آمادگی کامل مراکز خرید در بخشهای مختلف شهرستان وجود دارد.
عزیزان عنوان کرد: دهلران بهتنهایی ظرفیت تولید حدود ۵۰۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی در سال را دارد.
وی ادامه داد: تنها در بخش گندم، سالانه بیش از ۲۴۵ هزار تن تولید وجود دارد که بسیار فراتر از نیاز استان است و در کلزا نیز با ظرفیت بالقوه ۲۰ هزار تن، در زمره شهرستانهای برتر کشور قرار دارد.
وی شرایط برداشت امسال را قابل مدیریت دانست و افزود: با وجود خسارتهای ناشی از تگرگ و بارندگیهای اخیر، خوشبختانه روند برداشت بدون وقفه و با هماهنگی کامل ادامه دارد.
عزیزان عنوان کرد: سه مرکز خرید تضمینی در بخش مرکزی، موسیان و دشت عباس با تمام ظرفیت فعال شدهاند و کشاورزان بدون مشکل محصول خود را تحویل میدهند.
توسعه زیرساختی؛ گامی برای جهش کشاورزی دهلران
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام نیز در گفتگو با مهر نیز اظهار کرد: کلزا یکی از محصولات استراتژیک در تأمین دانههای روغنی کشور است و توسعه کشت آن، از اهداف اصلی بخش زراعت محسوب میشود.
حشمت الله زرین جوب افزود: در استان ایلام سالانه حدود ۱۲ هزار و ۳۰۰ تن کلزا تولید میشود و دهلران سهم قابل توجهی از این تولید را بر عهده دارد.
وی با تشریح مزایای فنی کشت کلزا افزود:این گیاه علاوه بر داشتن درصد روغن بالا، باعث بهبود ساختار خاک، کنترل آفات و بیماریها، و افزایش عملکرد سایر محصولات در تناوب زراعی میشود.
معاون جهاد کشاورزی استان ایلام ادامه داد: امسال با وجود تنشهای اقلیمی، توصیههای فنی کارشناسان و تغذیه مناسب گیاه کمک کرد بخش زیادی از عملکرد مزارع حفظ شود.
صنایع تبدیلی؛ حلقه مفقوده غرب کشور
وی با اشاره به اینکه توسعه صنایع فرآوری را کلید افزایش درآمد کشاورزان است، برای جهش تولید، نیاز به ایجاد واحدهای فرآوری دانههای روغنی، انبارهای پیشرفته، و زنجیره کامل ارزش در استان داریم. این موضوع موجب میشود خامفروشی کاهش یابد و کشاورزان سهم بیشتری از ارزش افزوده محصولشان دریافت کنند.
وی درباره نقش کشاورزی در اشتغال استان بیان کرد: ایلام بیش از ۵۲ هزار بهرهبردار کشاورزی دارد و وجود ۳۳۶ هزار هکتار اراضی زراعی و ۵۸۰۰ هکتار باغات، این استان را تا پایان برنامه هفتم به یکی از قطبهای اصلی کشاورزی غرب کشور تبدیل خواهد کرد.
زرین جوب اضافه کرد: توسعه سامانههای آبیاری نوین، مکانیزاسیون و کشتهای اقتصادی، بهطور مستقیم هزاران فرصت شغلی پایدار ایجاد میکند.
دهلران با دارا بودن منابع گسترده کشاورزی، ظرفیت آبی مناسب در بخشهایی از دشت، زمینهای وسیع قابل کشت و موقعیت ژئواکونومیک در مرز عراق، در حال حرکت بهسوی تبدیل شدن به یک کانون بزرگ تولید و فرآوری در غرب کشور است.
آغاز برداشت کلزا در دهلران تنها یک رویداد کشاورزی نیست، بلکه نشانهای از پویایی اقتصادی، مدیریت یکپارچه و تلاش جمعی در این شهرستان است.
از هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی تا حضور فعال کارشناسان و برنامههای زیرساختی گسترده، همه نشان میدهد دهلران در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطبهای مهم تولید و تجارت در غرب کشور قرار گرفته است.
در سالی که کشاورزان با چالشهای اقلیمی روبهرو بودهاند، عملکرد مناسب مزارع، پیشبینی تولید ۷ هزار تنی کلزا و خرید تضمینی یکهزار تن در روزهای نخست نشان از مقاومت، دانش فنی و تلاش مستمر کشاورزان این دیار دارد.
دهلران امروز تنها یک شهرستان تولیدکننده نیست؛ یک مرکز راهبردی توسعه، اشتغال و آیندهسازی برای استان و کشور است.
