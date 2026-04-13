۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

استفاده از ظرفیت‌های فناوری از مهم‌ترین محورهای کاری دادگستری لرستان

خرم‌آباد- رئیس کل دادگستری لرستان گفت: استفاده از ظرفیت‌های فناوری و تقویت تعاملات درون‌سازمانی از مهم‌ترین محورهای کاری در سال جاری خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید شهواری در حاشیه نشست وبیناری با قائم‌مقام معاونت راهبردی قوه قضائیه بر لزوم هم‌افزایی، برنامه‌محوری و اجرای منسجم طرح‌های تحول و تعالی قوه قضائیه در سطح استان تأکید کرد.

وی خطاب به معاونان خود با اشاره به اهمیت رویکرد راهبردی دستگاه قضایی، گفت: اجرای دقیق برنامه‌های تحول و تعالی نیازمند انسجام، شفافیت و همکاری همه‌جانبه واحدهای قضایی و اداری است. دادگستری لرستان خود را موظف می‌داند در راستای تحقق این برنامه‌ها، اقدامات عملیاتی و قابل سنجش را با دقت پیگیری کند.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه برنامه‌محوری و مدیریت هوشمند، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات قضایی است، افزود: رصد مستمر عملکردها، استفاده از ظرفیت‌های فناوری و تقویت تعاملات درون‌سازمانی از مهم‌ترین محورهای کاری در سال جاری خواهد بود و هدف نهایی ما ارائه خدمات سریع، دقیق و عادلانه به مردم استان است.

رئیس کل دادگستری لرستان همچنین بر نقش معاونت‌ها در اجرای صحیح برنامه‌ها تأکید کرد و افزود: هر معاونت با توجه به مأموریت‌های خود، می بایست برنامه‌های ابلاغی را به‌صورت منظم و مستند عملیاتی کند. گزارش‌دهی مستمر، احصای چالش‌ها و ارائه راهکارهای اجرایی از انتظارات جدی ماست.

در این جلسه معاونان دادگستری لرستان نیز به بیان دیدگاه‌ها و گزارش عملکرد حوزه‌های تخصصی خود پرداخته و پیشنهادهایی برای تسریع اجرای برنامه‌های تحولی ارائه کردند.

