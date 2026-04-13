به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید شهواری در حاشیه نشست وبیناری با قائم‌مقام معاونت راهبردی قوه قضائیه بر لزوم هم‌افزایی، برنامه‌محوری و اجرای منسجم طرح‌های تحول و تعالی قوه قضائیه در سطح استان تأکید کرد.

وی خطاب به معاونان خود با اشاره به اهمیت رویکرد راهبردی دستگاه قضایی، گفت: اجرای دقیق برنامه‌های تحول و تعالی نیازمند انسجام، شفافیت و همکاری همه‌جانبه واحدهای قضایی و اداری است. دادگستری لرستان خود را موظف می‌داند در راستای تحقق این برنامه‌ها، اقدامات عملیاتی و قابل سنجش را با دقت پیگیری کند.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه برنامه‌محوری و مدیریت هوشمند، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات قضایی است، افزود: رصد مستمر عملکردها، استفاده از ظرفیت‌های فناوری و تقویت تعاملات درون‌سازمانی از مهم‌ترین محورهای کاری در سال جاری خواهد بود و هدف نهایی ما ارائه خدمات سریع، دقیق و عادلانه به مردم استان است.

رئیس کل دادگستری لرستان همچنین بر نقش معاونت‌ها در اجرای صحیح برنامه‌ها تأکید کرد و افزود: هر معاونت با توجه به مأموریت‌های خود، می بایست برنامه‌های ابلاغی را به‌صورت منظم و مستند عملیاتی کند. گزارش‌دهی مستمر، احصای چالش‌ها و ارائه راهکارهای اجرایی از انتظارات جدی ماست.

در این جلسه معاونان دادگستری لرستان نیز به بیان دیدگاه‌ها و گزارش عملکرد حوزه‌های تخصصی خود پرداخته و پیشنهادهایی برای تسریع اجرای برنامه‌های تحولی ارائه کردند.