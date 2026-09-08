اصلاح ساختار تولید و فروش در فولاد شاهرود؛ رشد تولید میلگرد و شمش

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت فولاد شاهرود طی ماه‌های اخیر با تمرکز بر اصلاح فرآیندهای تأمین مواد اولیه، بازنگری در ساختار فروش، توانمندسازی نیروی انسانی و تقویت مدیریت میدانی، مسیر جدیدی را در راستای افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد تولیدی دنبال کرده است.

یکی از محورهای این اقدامات، بازطراحی زنجیره تأمین و بهینه‌سازی خریدهای راهبردی عنوان شده است. بر اساس اعلام شرکت، کاهش هزینه‌های تمام‌شده، حذف واسطه‌های غیرضروری و انعقاد قرارداد با تأمین‌کنندگان داخلی و خارجی از جمله اقداماتی بوده که با هدف تأمین پایدار مواد اولیه و بهبود عملکرد اقتصادی مجموعه انجام شده است.

در بخش فروش نیز با تشکیل کمیته تخصصی سیاست‌گذاری فروش، بازنگری در ساختار قیمت‌گذاری، توسعه مشتریان هدف و مدیریت تعهدات فروش، تلاش شده است جایگاه شرکت در معاملات بورس کالا و عملکرد مالی مجموعه ارتقا یابد.

مدیریت میدانی و کاهش توقفات تولید

بر اساس این گزارش، حضور مستمر مدیران ارشد در خطوط تولید و اتخاذ رویکرد مدیریت میدانی نیز از دیگر محورهای مورد توجه شرکت فولاد شاهرود بوده است.

این رویکرد با هدف شناسایی مسائل و گره‌های عملیاتی، کاهش توقفات خطوط تولید و تسریع در تصمیم‌گیری‌های اجرایی دنبال شده و به گفته شرکت، زمینه تقویت تعامل، مسئولیت‌پذیری و هماهنگی میان بخش‌های مختلف را فراهم کرده است.

رشد تولید میلگرد و شمش در شهریور ۱۴۰۵

آمارهای اعلام‌شده از عملکرد تولیدی شرکت در شهریورماه ۱۴۰۵، حاکی از افزایش تولید در دو بخش نورد و فولادسازی است.

در بخش نورد و تولید میلگرد، تولید روزانه شرکت ۵۷۲ تن اعلام شده است. همچنین تولید تجمعی از ابتدای شهریورماه به هفت هزار و ۱۶۴ تن رسیده که در مقایسه با سه هزار و ۱۳۹ تن در مدت مشابه سال گذشته، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

بر اساس آمار ارائه‌شده، تولید میلگرد شرکت از ابتدای سال تاکنون نیز به ۶۰ هزار و ۵۴۳ تن رسیده است؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۵۰ هزار و پنج تن بوده و رشد تولید میلگرد نسبت به سال قبل ۲۱.۳۲ درصد اعلام شده است.

در بخش فولادسازی و تولید شمش نیز تولید روزانه ۳۶۵ تن گزارش شده است. تولید تجمعی این بخش از ابتدای شهریورماه به سه هزار و ۵۱۸ تن رسیده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته هزار و ۵۲ تن بوده است.

همچنین تولید شمش از ابتدای سال تاکنون ۳۷ هزار و ۹۲۱ تن اعلام شده که در مقایسه با ۳۰ هزار و ۵۷۴ تن مدت مشابه سال گذشته، بیانگر رشد ۲۴.۰۳ درصدی است.

این آمار در ادامه رشد ۱۵.۵ درصدی تولید کل شرکت فولاد شاهرود در پنج‌ماهه نخست سال جاری ثبت شده است.

سرمایه انسانی؛ یکی از محورهای برنامه‌های شرکت

در کنار اصلاح فرآیندهای تولید و فروش، سرمایه انسانی نیز به عنوان یکی از محورهای برنامه‌های شرکت مورد توجه قرار گرفته است.

برگزاری برنامه‌های توانمندسازی تخصصی، توجه به مسائل معیشتی کارکنان، ایجاد زمینه مشارکت نیروها و تمرکز بیشتر بر دغدغه‌های کارکنان خطوط تولید از جمله اقداماتی است که در این حوزه دنبال شده است.

بر اساس اعلام شرکت، هدف از این اقدامات افزایش انگیزه و تعهد کارکنان و تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر مسئولیت‌پذیری و مشارکت در تحقق اهداف مجموعه است.

برنامه‌های توسعه‌ای فولاد شاهرود

شرکت فولاد شاهرود در ادامه این مسیر، اجرای برنامه‌هایی از جمله راه‌اندازی خط دوم تولید شمش، افزایش ظرفیت نورد و توسعه سبد محصولات را در دستور کار دارد.

همچنین تدوین چشم‌انداز پنج‌ساله با مشارکت بخش‌های مختلف شرکت از دیگر برنامه‌های اعلام‌شده است که بر اساس آن، افزایش سهم صادرات، ارتقای کیفیت محصولات متناسب با استانداردهای جهانی و توسعه حضور برند فولاد شاهرود در بازارهای منطقه‌ای دنبال خواهد شد.

بر اساس مجموعه اقدامات و آمار ارائه‌شده، فولاد شاهرود تلاش دارد با تکیه بر اصلاح ساختارها، بهبود فرآیندهای تولید و فروش، تقویت سرمایه انسانی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، روند رشد تولید و بهره‌وری خود را ادامه دهد.