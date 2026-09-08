غربالگری شنوایی ۳۳ هزار کودک و نوزاد کردستانی

فرزانه بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: غربالگری شنوایی با هدف شناسایی زودهنگام اختلالات شنوایی و جلوگیری از پیامدهای ناشی از کمشنوایی، همزمان در شهرها و روستاهای کردستان در حال اجراست و تاکنون بیش از ۳۳ هزار نوزاد و کودک استان از خدمات این طرح بهرهمند شدهاند.
وی بیان کرد: غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان سه تا پنج سال یکی از برنامههای مهم دفتر پیشگیری از معلولیتهای سازمان بهزیستی است که با هدف تشخیص بهموقع اختلالات شنوایی در استان اجرا میشود.
وی افزود: شناسایی مشکلات شنوایی در سنین پایین، امکان مداخله بهنگام و ارائه خدمات تخصصی را فراهم میکند و به همین دلیل پوشش گسترده این برنامه در مناطق مختلف استان مورد توجه قرار گرفته است.
معاون توانبخشی بهزیستی کردستان ادامه داد: در بخش غربالگری نوزادان و شیرخواران، ۱۳ دستگاه سنجش شنوایی OAE در پایگاههای ثابت استان مستقر است و خانوادهها میتوانند از خدمات این پایگاهها استفاده کنند.
بهرامی گفت: برای دسترسی بهتر کودکان مناطق مختلف استان به خدمات غربالگری نیز ۱۱ دستگاه ویژه سنجش شنوایی کودکان سه تا پنج سال در قالب پایگاههای سیار فعالیت دارند و خدمات لازم را در شهرها و روستاهای کردستان ارائه میکنند.
وی با اشاره به پوشش شهرستانهای استان در این طرح عنوان کرد: در حال حاضر تمامی شهرستانهای کردستان به تجهیزات غربالگری شنوایی مجهز هستند و این ظرفیت موجب شده است امکان شناسایی اختلالات شنوایی در گروههای هدف در نقاط مختلف استان فراهم شود.
معاون توانبخشی بهزیستی کردستان بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون هفت هزار و ۵۲۵ نوزاد در قالب برنامه غربالگری شنوایی مورد سنجش قرار گرفتهاند.
بهرامی اضافه کرد: در همین مدت ۲۵ هزار و ۵۱۸ کودک سه تا پنج سال نیز تحت غربالگری شنوایی قرار گرفتهاند که مجموع این آمار به ۳۳ هزار و ۴۳ نوزاد و کودک میرسد.
وی با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام اختلالات شنوایی خاطرنشان کرد: تداوم اجرای برنامههای غربالگری و افزایش دسترسی خانوادهها به خدمات تشخیصی میتواند در شناسایی سریع مشکلات شنوایی و پیشگیری از عوارض ناشی از تشخیص دیرهنگام مؤثر باشد.
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