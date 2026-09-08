به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در دیدار با علیاکبر علیزاده، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بررسی مسائل پروژههای راهسازی این شهرستان گفت: در این نشست، آخرین وضعیت پروژههای راهسازی دامغان، مسائل موجود در مسیر اجرای طرحها و نحوه تأمین منابع مالی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای ادامه روند اجرای پروژهها اتخاذ شد.
وی درباره محور دامغان - معلمان افزود: مقرر شد مناقصه قطعه نخست این محور به طول ۵۵ کیلومتر در اسرع وقت برگزار شود و پس از تعیین پیمانکار، عملیات اجرایی آن آغاز شود.
بازوند ادامه داد: همچنین در خصوص محور دامغان به سمت گلوگاه، بر ضرورت افزایش سرعت اجرای عملیات توسط پیمانکار تأکید شد تا روند پیشرفت این پروژه با جدیت بیشتری دنبال شود.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با اشاره به ضرورت تأمین منابع مورد نیاز پروژههای راهسازی دامغان گفت: تأمین مالی این پروژهها از روشهای مختلف نیز پیگیری خواهد شد و تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیتهای موجود، منابع لازم برای اجرای این طرحها فراهم شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: هدف این است که مسائل مالی و اجرایی پروژهها با پیگیری مستمر، در اولین فرصت به نتیجه برسد تا روند اجرای آنها مطابق برنامه زمانبندی پیش برود.
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