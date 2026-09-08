 نوفرستی: عزت نیروهای مسلح در گرو عبودیت و تبعیت از ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین نوفرستی صبح سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی، اظهار کرد: خداوند را شاکریم که با پیروزی انقلاب اسلامی و پایان یافتن نظام طاغوت، ملت ایران به عزت دست یافت و امروز جمهوری اسلامی ایران به عنوان ام‌القرای جهان اسلام، مسیر عزت و سربلندی امت اسلامی را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به نقش امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب در هدایت انقلاب اسلامی افزود: افتخار ما این است که عبد خدا و تسلیم فرمان الهی هستیم و عزت فرماندهان و مسئولان ما در مجموعه سپاه و نیروهای مسلح نیز از همین روحیه عبودیت و تسلیم در برابر خداوند سرچشمه می‌گیرد.

حاج قاسم سلیمانی نمونه‌ای از عزت در سایه ایمان بود

قائم‌مقام نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به شخصیت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی بیان کرد: حاج قاسم پیوسته بر این روایت از امام صادق(ع) تأکید داشت که «مَن خافَ اللهَ أخافَ اللهُ منه کلَّ شیء»؛ انسانی که از خدا می‌ترسد و خود را تسلیم خداوند می‌بیند، به جایگاهی از ایمان و عظمت می‌رسد که دیگران در برابر او احساس هیبت می‌کنند.

نوفرستی ادامه داد: این عظمت و ابهت که دشمنان از سردارانی مانند حاج قاسم سلیمانی و فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دارند، نتیجه همان روحیه ایمان، تعهد و تسلیم در برابر خداوند است.

وی با استناد به آموزه‌های قرآن کریم گفت: مؤمنان واقعی کسانی هستند که به آیات و وعده‌های الهی ایمان دارند و در برابر فرمان خداوند تسلیم هستند.

عزت سپاه در پیوند با ولایت و رهبری است

قائم‌مقام نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه حدود چهار دهه در مجموعه سپاه توفیق خدمت داشته است، گفت: عزت سپاه نیز در همین مسیر قرار دارد؛ امام خمینی(ره) بر اهمیت سپاه تأکید ویژه داشتند و این مجموعه در طول سال‌های انقلاب همواره در بزنگاه‌ها نقش‌آفرین بوده است.

وی افزود: تسلیم در برابر ولایت و ولایت فقیه در سلسله‌مراتب ولایت، ادامه مسیر توحید است و همین تبعیت از ولایت فقیه و رهبری، به ملت، نیروهای مسلح و فرماندهان ما عزت بخشیده است.

قدردانی از خدمات سردار مهدوی

نوفرستی در ادامه از خدمات سردار محمدرضا مهدوی در دوران مسئولیتش در سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی قدردانی کرد و گفت: سردار مهدوی طی پنج سال گذشته تلاش‌های ارزشمندی در استان انجام داد و امروز توفیق خدمت در سپاه امام رضا(ع) خراسان رضوی را پیدا کرده است.

وی بیان کرد: حضور سردار مهدوی در جایگاه فرماندهی سپاه خراسان رضوی، نتیجه شایستگی‌ها، تلاش‌ها و خدماتی است که طی سال‌های گذشته انجام داده و امیدواریم در مسئولیت جدید نیز منشأ خدمات ارزشمند باشد.

قائم‌مقام نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی همچنین ضمن خیرمقدم به فرمانده جدید سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی، اظهار کرد: ایشان از دیار کریمان و سرزمین سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به خراسان جنوبی آمده‌اند.

نوفرستی افزود: امیدواریم با حضور فرمانده جدید و با تداوم وحدت و انسجام موجود میان نیروهای مسلح و مجموعه‌های اجرایی استان، شاهد پیشرفت و سربلندی روزافزون خراسان جنوبی باشیم.