به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف صبح سه‌شنبه در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان قم، واحد بزرگ ریسندگی و تولید نخ‌های تخصصی را در شهرک صنعتی نیزار افتتاح کرد.



این مجموعه صنعتی در زمینی به وسعت ۹ هکتار احداث شده و مجموع زیربنای آن به ۳۰ هزار مترمربع می‌رسد که با آغاز فعالیت آن، زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۵۰ نفر فراهم شده است.



برای راه‌اندازی این واحد صنعتی، ۴۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری ریالی صورت گرفته و علاوه بر آن، ۱۲ میلیون یورو نیز برای تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید اختصاص یافته است.



معاون اول رئیس‌جمهور در جریان این مراسم از بخش‌های مختلف این مجموعه تولیدی بازدید کرد و روند فعالیت خطوط راه‌اندازی‌شده را مورد بررسی قرار داد.



نخ‌های تخصصی برای صنایع فرش تولید می‌شود



واحد صنعتی افتتاح‌شده در قم، توان تولید انواع نخ‌های اکریلیک تخصصی در نمرات ظریف و درشت را دارد و محصولات آن برای استفاده در صنایع مختلف، به‌ویژه حوزه فرش دستباف و فرش‌های ابریشمی صادراتی کشور، تولید می‌شود.



راه‌اندازی این خطوط تولیدی در شرایطی انجام شده است که پیش از این، بخش قابل توجهی از نیاز صنایع داخلی به این نوع نخ‌های تخصصی از طریق واردات تأمین می‌شد.



با آغاز فعالیت این واحد، بخشی از نیاز کشور به محصولات تخصصی مورد استفاده در صنعت نساجی در داخل تأمین خواهد شد و ظرفیت جدیدی در زنجیره تولید این صنعت شکل می‌گیرد.



توسعه تولید داخلی این محصولات همچنین در مسیر کاهش وابستگی به واردات و جلوگیری از خروج ارز ارزیابی می‌شود و می‌تواند به تقویت زنجیره ارزش صنعت نساجی کشور کمک کند.



ظرفیت جدید برای توسعه تولید و صادرات



تولید نخ‌های اکریلیک تخصصی مورد نیاز صنایع فرش، از جمله ظرفیت‌های ایجادشده در این مجموعه صنعتی است که می‌تواند نیاز بخش‌هایی از صنعت فرش کشور را تأمین کند.



فرش دستباف و فرش‌های ابریشمی از جمله محصولاتی هستند که نخ‌های تخصصی تولیدشده در این واحد کاربرد ویژه‌ای در فرآیند تولید آنها دارد.



راه‌اندازی این مجموعه صنعتی همچنین گامی در مسیر توسعه تولید ملی و تقویت ظرفیت‌های صادرات غیرنفتی به شمار می‌رود و زمینه بهره‌گیری بیشتر از توان داخلی در تولید محصولات تخصصی صنعت نساجی را فراهم می‌کند.



این واحد با بهره‌گیری از ماشین‌آلات و تجهیزات تأمین‌شده از محل سرمایه‌گذاری ارزی، فعالیت خود را در بخش تولید نخ‌های تخصصی آغاز کرده است.



تصفیه‌خانه صنعتی با هدف بازچرخانی آب راه‌اندازی شد



همزمان با آیین بهره‌برداری از این واحد بزرگ تولیدی، تصفیه‌خانه مجموعه نیز با حضور معاون اول رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید.



این تصفیه‌خانه با هدف بازچرخانی آب در مجموعه صنعتی و تأمین نیازهای مرتبط با توسعه فضای سبز احداث شده است.



برای اجرای این پروژه ۳۵۹ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.



بهره‌برداری از این تصفیه‌خانه امکان بازچرخانی آب و توسعه فضای سبز در مساحتی بالغ بر ۲۰ هزار مترمربع را فراهم می‌کند.



افتتاح همزمان واحد تولید نخ‌های تخصصی و تصفیه‌خانه صنعتی، از برنامه‌های سفر معاون اول رئیس‌جمهور به قم بود که در شهرک صنعتی نیزار این استان برگزار شد.