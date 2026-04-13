۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی لازمه برگزاری باشکوه انتخاباتی سالم

بیجار- فرماندار بیجار آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی را لازمه برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند دانست و بر ضرورت تسریع در روند آماده‌سازی مقدمات برگزاری انتخابات تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظمی کاظمی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد انتخابات شهرستان بیجار که با حضور اعضا برگزار شد، اظهار کرد:حضور پرشور مردم در انتخابات، تجلی اراده ملی در مسیر پیشرفت و سربلندی ایران است و ما وظیفه داریم با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی کامل، بستری شایسته برای این مشارکت تاریخی فراهم کنیم.

وی با اشاره به بررسی آخرین برنامه‌ریزی‌ها، الزامات اجرایی، تمهیدات زیرساختی و هماهنگی‌های بین‌بخشی، افزود: از تمامی دستگاه‌های اجرایی و اعضای ستاد انتظار می‌رود با تمام توان و با در نظر گرفتن تمامی جوانب، مقدمات برگزاری رویدادی مهم و سرنوشت‌ساز را فراهم آورند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان بیجار همچنین بر لزوم رعایت کامل قوانین و دستورالعمل‌ها تأکید کرد و گفت: هرگونه قصور یا انحراف از مسیر قانون، موجب خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی و تضعیف دستاوردهای نظام خواهد شد.

در ادامه، هر یک از اعضای ستاد، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های مربوطه ارائه نمودند و بر اهمیت هماهنگی‌های مستمر و توجه به جزئیات در فرآیند برگزاری انتخابات تأکید شد.

لازم به ذکر است، هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، یازدهم اردیبهشت ماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

