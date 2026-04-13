به گزارش خبرنگار مهر، کاظمی کاظمی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد انتخابات شهرستان بیجار که با حضور اعضا برگزار شد، اظهار کرد:حضور پرشور مردم در انتخابات، تجلی اراده ملی در مسیر پیشرفت و سربلندی ایران است و ما وظیفه داریم با برنامهریزی دقیق و هماهنگی کامل، بستری شایسته برای این مشارکت تاریخی فراهم کنیم.
وی با اشاره به بررسی آخرین برنامهریزیها، الزامات اجرایی، تمهیدات زیرساختی و هماهنگیهای بینبخشی، افزود: از تمامی دستگاههای اجرایی و اعضای ستاد انتظار میرود با تمام توان و با در نظر گرفتن تمامی جوانب، مقدمات برگزاری رویدادی مهم و سرنوشتساز را فراهم آورند.
رئیس ستاد انتخابات شهرستان بیجار همچنین بر لزوم رعایت کامل قوانین و دستورالعملها تأکید کرد و گفت: هرگونه قصور یا انحراف از مسیر قانون، موجب خدشهدار شدن اعتماد عمومی و تضعیف دستاوردهای نظام خواهد شد.
در ادامه، هر یک از اعضای ستاد، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزههای مربوطه ارائه نمودند و بر اهمیت هماهنگیهای مستمر و توجه به جزئیات در فرآیند برگزاری انتخابات تأکید شد.
لازم به ذکر است، هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، یازدهم اردیبهشت ماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
نظر شما