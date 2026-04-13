به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برارزاده ظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از اجرای گسترده پروژههای آبرسانی در سطح استان خبر داد و گفت: طرحهای بزرگ آبرسانی با هدف تأمین آب شرب پایدار برای روستاها و شهرهای استان با جدیت در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با اشاره به مهمترین اقدامات این شرکت در سال گذشته اظهار کرد: بهرهبرداری از پروژه آبرسانی مجتمع خزرآباد ساری با پوشش ۱۰۰ روستا و جمعیتی حدود ۶۰ هزار نفر، با اعتباری بیش از ۲ هزار میلیارد ریال، از جمله طرحهای شاخص در حوزه تأمین آب شرب بوده است.
وی افزود: همچنین پروژه آبرسانی مجتمع ریگچشمه بابل با برخورداری ۲۸ روستا و جمعیتی بیش از ۷۵۰۰ نفر و با هزینهای بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید که نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این مناطق داشته است.
مدیرعامل آبفای مازندران با بیان اینکه توسعه زیرساختهای آبرسانی در استان با شتاب ادامه دارد، تصریح کرد: طی سال ۱۴۰۴ عملیات اصلاح و توسعه شبکه و خطوط انتقال آب به طول ۶۴۱ کیلومتر انجام شد و همچنین ۴۳ حلقه چاه حفر و تجهیز شد.
برارزاده ادامه داد: در همین راستا، بیش از ۱۲ هزار و ۱۸۶ مترمکعب مخزن ذخیره آب با اعتباری بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال در نقاط مختلف استان احداث شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامههای سال ۱۴۰۵ در بخش آبرسانی را بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تکمیل پروژههای مهمی از جمله مجتمعهای آبرسانی بندرج و خزرآباد ساری، دراسله سوادکوه، طرحهای روستایی بابل، تصفیهخانه کلاردشت و پروژههای سنگتجن چالوس در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین به اجرای طرحهای اضطراری در قائمشهر، هزارجریب گلوگاه، ملکار و چشمهگردوک نوشهر و نیز زون آبرسانی تنکابن اشاره کرد و افزود: با تأمین اعتبارات لازم و تلاش مستمر کارکنان، این طرحها در سال جاری به سرانجام خواهد رسید.
مدیرعامل آبفای مازندران تأکید کرد: هدف اصلی این شرکت، تأمین آب شرب پایدار و سالم برای همه شهروندان استان است و این مسیر با جدیت دنبال میشود.
