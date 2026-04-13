۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

کسب رتبه نخست مسابقه بین‌المللی عکاسی از سوی عکاس آستان مقدس عباسی

کسب رتبه نخست مسابقه بین‌المللی عکاسی از سوی عکاس آستان مقدس عباسی

عکاس بخش رسانه‌ آستان مقدس عباسی رتبه نخست را در مسابقه بین‌المللی (روحانیات رمضانیة) کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،عکاس بخش رسانه‌ آستان مقدس عباسی رتبه نخست را در مسابقه بین‌المللی (روحانیات رمضانیة) کسب کرد.

سامر خلیل الحسینی، عکاس بخش رسانه‌ آستان مقدس عباسی اظهار داشت: مشارکت در این مسابقه که به همت آکادمی انگلیسی کینگستن در عربستان برگزار شد، همزمان با حلول ماه مبارک رمضان بود و نتایج آن ابتدای ماه آوریل جاری اعلام شد.

در این مسابقه ۱۵۶ رقابت کننده شرکت کردند. الحسینی اظهار داشت: کسب رتبه نخست این مسابقه به عکسی اختصاص یافت که در هند گرفته شده بود. وی ادامه داد: عکس منتخب، صحنه تاثیرگذار انسانی از زنی را در حال اشک ریختن هنگام برافراشته شدن پرچم حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام) به تصویر می‌کشید که بیانگر دلتنگی وی برای زیارت آستان های مقدس در عراق بوده و عمق فضای معنوی و احساسات ناب را به نمایش می‌گذارد.

وی گفت: هدف از برگزاری این مسابقه به تصویر کشیدن زیبایی دعا، فضای تواضع و خشوع و ثبت لحظات ناب انسانی است که عمق ارتباط معنوی و صحنه‌های تأمل و تضرع را منعکس می‌کند که بیانگر مفاهیم اخلاص و تقرب به خداوند است. الحسینی از آستان مقدس عباسی و بخش رسانه به خاطر حمایت‌های آنها قدردانی کرد.

