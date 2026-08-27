انتقاد روسیه از تجاوزهای غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: تشدید تنش غیر قابل توجیه آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بازار جهانی را از یک پنجم نفت و یک سوم گاز محروم کرده است.

این وزارت خانه در خصوص جنگ اوکراین نیز تاکید کرد: فرانسه، آلمان و انگلیس در تشدید بحران اوکراین نقش دارند. کی ‌یف برای کشورهای منطقه دریای سیاه تهدیدات نظامی ایجاد می کند. نیروهای مسلح اوکراین امسال به ۲۱۴ کشتی غیرنظامی با پرچم کشورهای مختلف در دریای سیاه حمله کرده اند.

وزارت خارجه روسیه اضافه کرد: پاسخ روسیه به حملات نیروهای مسلح اوکراین با استفاده از تسلیحات انگلیسی می تواند شامل هدف قرار دادن تأسیسات نظامی انگلیس در اوکراین و خارج از این کشور باشد. مسکو از لندن می خواهد رویکرد تقابلی خصمانه خود را که می تواند به تشدید درگیری در اوکراین منجر شود متوقف کند.

این وزارت خانه درباره ارمنستان نیز تصریح کرد: در ارمنستان سرکوب نیروهای سیاسی حامی تقویت روابط با روسیه جریان دارد که با خواسته های جامعه ارمنستان در تضاد است.

وزارت خارجه روسیه در خصوص بشار اسد نیز تاکید کرد: پذیرش بشار اسد در روسیه صرفا دلایل بشردوستانه دارد.