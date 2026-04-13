به گزارش خبرنگار مهر، جواد نخعی ظهر دوشنبه در کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان اظهار کرد: میانگین بارش‌ها در سال زراعی جاری تاکنون به ۱۲۴.۴ میلی‌متر رسیده که این میزان نسبت به سال گذشته ۹۲ درصد و در مقایسه با بلندمدت ۲۱ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به وضعیت بارش در مرکز استان افزود: در بیرجند نیز ۱۲۸.۶ میلی‌متر بارش ثبت شده که نسبت به سال گذشته ۸۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با بیان جزئیات بارش در شهرستان‌ها تصریح کرد: نهبندان با ثبت ۱۸۴.۳ میلی‌متر بارش و افزایش ۳۱۳ درصدی نسبت به سال گذشته، بیشترین میزان بارندگی را در استان داشته و شهرستان طبس با ۷۱.۲ میلی‌متر و رشد ۱۵۶ درصدی، کمترین میزان بارش را به خود اختصاص داده است.

نخعی ادامه داد: در میان ایستگاه‌های هواشناسی استان نیز ایستگاه باقران با ثبت ۳۱۴.۸ میلی‌متر بارش، بیشترین میزان نزولات جوی را به ثبت رسانده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و گفت: میانگین دمای استان ۱۴.۷ درجه سلسیوس ثبت شده که نسبت به سال گذشته ۰.۸ درجه افزایش داشته است و متوسط دمای استان نیز ۱۸.۹ درجه سلسیوس گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی در پایان با اشاره به پیش‌بینی‌های دمایی افزود: دمای هوا تا مردادماه بین یک تا دو درجه افزایش خواهد یافت و در بازه مرداد تا شهریور، در برخی شهرستان‌ها این افزایش دما بیش از دو درجه خواهد بود؛ همچنین میزان بارش در ماه‌های آینده در حد نرمال پیش‌بینی می‌شود.