انتشار یک فراخوان موسیقایی برای نوجوانان ایران 

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین حیدری مدیر باشگاه موسیقی نوجوان، در پیامی صمیمی و پرشور، از تمامی نوجوانان هنرمند و نوازندگان دغدغه‌مند دعوت کرد تا با حضور در میدان‌های اصلی شهر تهران، حماسه‌ ایستادگی ایران را با زبان جهانی موسیقی روایت کنند.

در متن منتشر شده از سوی امیرحسین حیدری آمده است:

«به نام آفریدگار هنر و زیبایی

دوستان هنرمند و نوجوانان غیور وطنم، سلام؛

این روزها که نام ایران عزیزمان در نبرد دشوار «جنگ تحمیلی سوم» بار دیگر بر سر زبان‌هاست، هنر بیش از هر زمان دیگری رسالت پیدا می‌کند تا صدای حقانیت و مظهر ایستادگی یک ملت باشد. ما معتقدیم که در کنار سنگرهای دفاع، «سنگر هنر» به دست شما نوجوانان هوشمند و هنرمند فتح خواهد شد.

باشگاه موسیقی نوجوان قصد دارد طرح بزرگ « ایرانت» را با محوریت حضور میدانی شما عزیزان اجرا کند. ما از همه‌ی شما نوازندگان تک‌نواز، گروه‌های سرود و علاقه‌مندان به موسیقی دعوت می‌کنیم تا سازهای خود را به خیابان‌ها و میدان‌های شهر تهران بیاورید.

در این روزهای حساس، نت‌های موسیقی شما، نه فقط یک اجرا، بلکه نجوای غیرت و وطن‌دوستی است که در گوش شهر طنین‌انداز می‌شود. ما می‌خواهیم ثابت کنیم که نسل نوپای ایران، با همان صلابت نسل‌های گذشته، اما با زبان ظریف هنر، پای ایران ایستاده است.

منتظر حضور پرشور شما هستیم تا نشان دهیم اگرچه جنگ سخت است اما زخمه‌ ساز شما و نوای بلند حماسه‌خوانی‌تان، زنده بودن و تپش قلب این سرزمین را به جهانیان یادآوری می‌کند. میدان‌های شهر منتظر سرپنجه‌های هنرمندانه و نفس‌های گرم شما است.

وعده‌ ما: میدان‌های اصلی تهران، به عشق ایران.»