اعلام جزئیات فعالیت یک باشگاه هنری برای موسیقی نوجوان

امیرحسین حیدری مدیر باشگاه موسیقی نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح تازه‌ترین فعالیت های انجام گرفته در این مجموعه درباره فعالیت های آینده توضیح داد: باشگاه موسیقی نوجوان، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز ما برای مسیر آینده نوجوانان است. در واقع، می‌توان گفت مهم‌ترین آسیبی که پیش روی فرزندان عزیز این سرزمین قرار دارد، توسعه بی‌حد و حصر برخی پلتفرم‌های مخرب است. شاید بتوان ادعا کرد بخش اعظم تأثیر این پدیده، زود دیده شدن، خودمهم‌پنداری و بروز ظواهر به جای پرداختن به ذات و روح هنر باشد.

وی افزود: اگر بخواهیم تقسیم‌بندی کنیم، هم‌اکنون ۲ چالش جدی گریبان‌گیر نوجوانان عزیز ماست؛ اول دسترسی نامحدود به منابع موسیقی یعنی همان سکوها، پلتفرم‌ها و سایت‌های متعدد در حوزه موسیقی و دوم خلأ دسترسی به استادان بزرگ و صاحب نامی که شایسته است نوجوانان ما از محضر آنها بیاموزند و بهره ببرند.

حیدری ادامه داد: امروزه در فضای آموزش کشور، آموزگاران بسیاری فعالیت می‌کنند که با حفظ احترام و ادای سجده سپاس به زحمات همه این عزیزان، می‌توان آنها را بیشتر مربی نامید. اما آنچه احساس می‌شود، خلأ دسترسی نوجوانان ما به اساتید بزرگ و فراگیری از محضر ایشان است. زیرا یکی از مشخصه‌های یک استادِ برجسته، سوای دانش و علم، تجربه و شاگردی کردن خودش در محضر اساتیدش است.به بیان دیگر، یکی از چالش‌های جدی نوجوانان امروز ما، بحث الگویابی و نداشتن الگوی مناسب است. هنگامی که نوجوانان ما مصرف‌گرا می‌شوند یا تولیدات موسیقی آنها را به سمت سطحی‌نگری سوق می‌دهد، دسترسی به یک الگوی درست و مناسب برای آنها بسیار دشوار و گاه ناممکن می‌شود. حتی اگر چنین اساتیدی وجود داشته باشند، امکان دسترسی نوجوانان به آنها چندان میسر نیست.

وی درباره برنامه های باشگاه موسیقی نوجوان در این زمینه تاکید کرد: ما در باشگاه موسیقی نوجوان در تلاشیم فضایی مناسب برای معرفی الگوهای شایسته به نوجوانان در هر زمینه و هر سبک از موسیقی ایجاد کنیم. حتی معتقدیم اگر نوجوانی بخواهد در فضایی غیر از موسیقی رسمی و متداول کشور و جهان فعالیت کند، باز هم نیازمند اتصال به اساتید واقعی و بزرگ است. زیرا این دسترسی، جنبه‌هایی فراتر از آموزش صرف دارد؛ همان‌گونه که در گذشته شاهد بودیم و اگر امروز اساتید بزرگی در میان ما هستند، نتیجه همین رویکرد در گذشته برای آن بزرگواران بوده است.

مدیر باشگاه موسیقی نوجوان گفت: ما به دلیل همین مصرف‌گرایی و تولید آثار کم‌مایه در حوزه موسیقی، در تلاشیم برنامه‌هایی برای نوجوانان ترتیب دهیم که به جریان موسیقی آنها عمق ببخشد؛ مانند برگزاری اردوهای تخصصی موسیقی، کارگاه‌ها (ورک‌شاپ‌ها) و رویدادهایی که صرفاً نتیجه‌گرا نباشند، بلکه اثرگذاری، تأثیرپذیری و رشد نوجوانان ملاک اصلی باشد. برهمین اساس ما در سال گذشته کوشیده‌ایم برنامه‌های مختلفی از این دست برگزار کنیم؛ برنامه‌هایی که برخلاف روال رایج در سازمان‌ها و نهادهای فعال در حوزه موسیقی، به صورت مستقیم و با هدف قرار دادن نوجوانان در فضای حرفه‌ای موسیقی و در معرض اساتید بزرگ انجام شده‌اند. به‌عنوان مثال، رویداد «تهرانُت» در سال گذشته با همین روال و هدف برگزار شد که نمود آن در اختتامیه و آثار به‌جای‌مانده مشهود است.

حیدری در پایان تصریح کرد: امیدواریم همه متولیان حوزه موسیقی دست به کار شوند، آستین بالا بزنند و آینده‌نگرانه برای نوجوانان گام بردارند. اگر تولیدی صورت می‌گیرد، ناظر به این موضوع باشد. اگر آموزشی اتفاق می‌افتد، با هدف رشد، باروری و پر کردن کوله‌بار دانش آنها برای فردا باشد. ان‌شاءالله سازمان‌ها و فعالان عرصه موسیقی با حمایت از مجموعه‌های مستقلی مانند ما، بتوانند باعث هم‌افزایی و توسعه بیشتر این عرصه شوند و شاهد روزگاری بهتر در آینده باشیم.