کاروان «پیک امید» به میان کودکان مناطق محروم پلدختر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا داوری در حاشیه طرح «کاروان پیک امید» باهدف ارائه خدمات فرهنگی به کودکان و نوجوانان مناطق کمبرخوردار، روستایی و عشایری و در راستای توسعه عدالت فرهنگی در سطح لرستان، اظهار داشت: در این برنامه، مربیان مراکز سیار کانون پرورش فکری و همچنین مربیان مرکز پلدختر با حضور در یکی از مناطق عشایری شهرستان پلدختر و روستای «درهباغ»، مجموعهای از فعالیتهای فرهنگی، هنری و ادبی را برای کودکان و نوجوانان این منطقه اجرا کردند.
وی گفت: از جمله این فعالیتها میتوان به کارگاههای قصهگویی، کتابخوانی، بازیهای گروهی، آموزشهای هنری، شعرخوانی و برنامههای سرگرمکننده آموزشی اشاره کرد که با استقبال کودکان همراه شد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان، با قدردانی از تلاش مربیان مراکز سیار، حضور «کاروان پیک امید» را گامی مهم در راستای دسترسی عادلانه کودکان به خدمات فرهنگی دانست و گفت: توفیق بزرگی است که امروز در کنار همکاران عزیز کانون در جمع کودکان عشایری شهرستان پلدختر حضور داریم. بیشک یکی از مأموریتهای اصلی ما، توزیع عادلانه خدمات فرهنگی در سراسر استان و خدمترسانی به کودکان و نوجوانان مناطق روستایی و عشایری است.
داوری، بیان داشت: نگاه ما نگاهی مبتنی بر عدالت فرهنگی است و امیدواریم با استفاده از ظرفیت مراکز فرهنگی هنری سیار و تلاش مربیان توانمند کانون، بتوانیم سهم مؤثری در رشد، پرورش استعدادها و تربیت نسل آینده استان داشته باشیم.
وی با اشاره به اهمیت استمرار این برنامهها، افزود: کودکان و نوجوانان مناطق دوردست، کمتر فرصت بهرهمندی از امکانات فرهنگی را دارند و ما وظیفه داریم فاصلهها را کم کنیم. حضور این کاروانها فقط یک برنامه کوتاهمدت نیست؛ بلکه بخشی از یک جریان فرهنگی مداوم است که تلاش میکنیم آن را منسجمتر و گستردهتر ادامه دهیم.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان، تأکید کرد: کانون پرورش فکری تنها یک مجموعه فرهنگی نیست؛ ما مسئولیت داریم امید، انگیزه و فرصتهای جدید یادگیری را به دل روستاها و مناطق عشایری ببریم. هر لبخندی که امروز روی چهره کودکان این مناطق دیدیم، نشاندهنده اهمیت این مأموریت است.
داوری، گفت: امیدواریم با حمایت نهادهای استانی و همکاری خانوادهها، بتوانیم دامنه فعالیتهای کانون را در مناطق کمبرخوردار بیشتر کنیم تا هیچ کودکی در لرستان از دسترسی به خدمات فرهنگی، هنری و ادبی محروم نماند.
