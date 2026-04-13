۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

بانوان بسکتبال با ویلچر به اردوی تیم ملی دعوت شدند

دور جدید تمرینات تیم ملی بسکتبال با ویلچر زنان برای حضور در بازی های پاراآسیایی از روز سه شنبه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال ‌باویلچر (بانوان) در راستای حضور در بازی های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، از بیست و پنجم فروردین تا سوم اردیبهشت ماه به میزبانی شهر مشهد مقدس استان خراسان رضوی برگزار می شود.

رقیه قاضی لو، سمیرا خالقی، رقیه امیری (زنجان)، مهدیه روحانی، رقیه صالحی، فاطمه مولایی، نادیا بلوچی، مهسا سعادت، هستی همایونی، سیمین مظفری اطهر، فتانه پورآت (خراسان رضوی)، زهرا نصری کشتلی (مازندران)، مریم عباس فرد (فارس)، فاطمه مرادی (اصفهان) و زهرا حبیبی (اردبیل) ملی پوشان دعوت شده به اردو هستند که تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی تیم ملی انجام می دهند.

کادر فنی به این شرح معرفی شده است:

مشاور فنی: حسن پالار (فارس)
مربی : آذر همایون پور(زنجان)
روانشناس: آیسا ارشدی
سرپرست: رویا سرابی (خراسان رضوی)
مربی فرهنگی: مریم تشکینی (قم)

