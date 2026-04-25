به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم سازمان لیگ بسکتبال و با لحاظ کردن شرایط فعلی کشور و در پیش بودن اردوها و دیدارهای تیم ملی بسکتبال در انتخابی جام جهانی و بازی های آسیایی، پرونده رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور مختومه اعلام شد.

مازیار میرعظیمی سرپرست تیم بسکتبال گلنور در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: اینکه رقابت هایی که بسیار منظم آغاز شد و در حال پیگیری بود، در میانه راه ناتمام ماند کاملا ناخوشایند است و قطعا مورد قبول نیست اما اینکه چه اتفاقی افتاد که چنین سرنوشتی برای لیگ رقم خورد، قابل تامل و توجه است.

وی تصریح کرد: با توجه به آنچه پشت سر گذاشتیم و شرایط فعلی، ادامه رقابت ها واقعا سخت بود، من از زبان باشگاه و مدیریت آن صحبت می کنم. گلنور به عنوان یک تیم خصوصی در لیگ شرکت داشت اما کارخانه به خاطر جنگ رمضان، ۴۵ روز در تعطیلی مطلق بود و از این حیث متحمل خسارت های زیادی شده بود. لطماتی که به مجموعه گلنور وارد شد، جبران ناپذیر است.

سرپرست تیم بسکتبال گلنور با اشاره به نشست وبیناری که با حضور رئیس فدراسیون و نمایندگان باشگاه های لیگ برتری و به منظور تعیین تکلیف لیگ برتر برگزار شد، خاطرنشان کرد: یکی از صحبت های مطرح در نشست این بود که به تیم ها فرصت دو هفته ای برای تمرین داده شود سپس دیدارها از سر گرفته شود در حالیکه بازیکنان مان حدود ۲ ماه از تمرین دور بوده اند و قاعدتا با ۲ هفته تمرین نمی توانستند به آمادگی لازم برای بازگشت به مسابقات، دست یابند.

میرعظیمی تاکید کرد: این مسئله قطعا باعث آسیب دیدگی بازیکنان می شد ضمن اینکه نمی توانستیم بازی های با کیفیتی ارائه دهیم. با در نظر گرفتن همه این دلایل و لطمات جبران ناپذیری که به مجموعه گلنور وارد شده است، در همان نشست انصراف خود را از ادامه لیگ اعلام کردیم.

وی گفت: در واقع اگر هم سازمان لیگ تصمیمی غیر از مختومه اعلام کردن لیگ برتر اتخاذ می کرد، گلنور در مسابقات شرکت نمی کرد. تنها دیدار باقی مانده ما از مرحله مقدماتی باید برابر مهگل برگزار می شد که این تیم هم از آنجا که شانسی برای پلی اف نداشت، انصرافش را اعلام کرده بود. عملا ما دیدار مقدماتی باقی مانده نداشتیم با این حال و چون شرایط لازم را نداشتیم، انصراف خود را اعلام کردیم.

سرپرست تیم بسکتبال گلنور در مورد چگونگی تسویه با بازیکنان این تیم گفت: خوش حسابی یکی از ویژگی های همیشگی مجموعه گلنور بوده است. هر سال و در پایان مسابقات با بازیکنان و مربیان خود به طور کامل تسویه کرده ایم. امسال اما به خاطر شرایطی که با آن مواجه شدیم و در آن قرار داریم، وضعیت متفاوت از همیشه است. در نشست آنلاین قرار بر این شد تا همه تیم ها پرداختی یکنواخت و واحدی داشته باشند. هنوز به صورت رسمی در این زمینه جمع بندی حاصل نشده است اما اگر چنین شود، بر مبنای آن عمل می کنیم.