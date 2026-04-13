آمادگی روسیه برای عرضه مازاد گاز به اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روز یکشنبه (۲۳ فروردین) دیمیتری پسکوف گزارش داده است که روسیه آماده است در صورت وجود گاز مازاد پس از عرضه به بازارهای جایگزین، به عرضه گاز به اتحادیه اروپا ادامه دهد.
وی گفت: هماکنون گاز زیادی وجود دارد، اما تقاضای بازارهای جایگزین بسیار بالاست و درخواستهای زیادی برای عرضه گاز داریم.
سخنگوی کرملین گفت: با این حال، اروپا راهی برای خرید گاز پیدا خواهد کرد، حتی اگر روسیه آن را تأمین نکند.
وی گفت: کارخانههای بسیاری برای مایعسازی گاز در اروپا و خاورمیانه است که این فرآیند، یعنی بازار نقدی تکمحموله مانند یک موجود زنده برای آنها عمل میکند.
نظر شما