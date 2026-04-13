  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

آمادگی روسیه برای عرضه مازاد گاز به اتحادیه اروپا

آمادگی روسیه برای عرضه مازاد گاز به اتحادیه اروپا

سخنگوی کرملین از آمادگی روسیه برای عرضه گاز مازاد به اتحادیه اروپا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روز یکشنبه (۲۳ فروردین) دیمیتری پسکوف گزارش داده است که روسیه آماده است در صورت وجود گاز مازاد پس از عرضه به بازارهای جایگزین، به عرضه گاز به اتحادیه اروپا ادامه دهد.

وی گفت: هم‌اکنون گاز زیادی وجود دارد، اما تقاضای بازارهای جایگزین بسیار بالاست و درخواست‌های زیادی برای عرضه گاز داریم.

سخنگوی کرملین گفت: با این حال، اروپا راهی برای خرید گاز پیدا خواهد کرد، حتی اگر روسیه آن را تأمین نکند.

وی گفت: کارخانه‌های بسیاری برای مایع‌سازی گاز در اروپا و خاورمیانه است که این فرآیند، یعنی بازار نقدی تک‌محموله مانند یک موجود زنده برای آنها عمل می‌کند.

طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها