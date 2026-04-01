به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، دن یورگنسن، کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا، روز سهشنبه (۱۱ فروردین) پس از نشست مجازی وزیران انرژی کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت: برای مقابله با اختلال در بازارهای انرژی ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اعضا در حال بررسی احیای اقدامهای بحران انرژی سال ۲۰۲۲ (کاهش عرضه گاز روسیه به مشتریان قاره سبز در پی آغاز تنشهای مسکو و کییف) هستند.
وی افزود: این برنامهها شامل پیشنهادهایی برای محدود کردن تعرفههای شبکه و مالیات بر برق است.
کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا تصریح کرد: ما نمیدانیم این بحران تا چه اندازه به طول میانجامد و از آنجا که اطلاعی از عمق آن نداریم، در حال آمادهسازی فرصتها و امکاناتی مختلف و شبیه به موارد استفاده شده در بحران ۲۰۲۲ هستیم.
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ میلادی، پس از آنکه روسیه در پی آغاز تنشهای مسکو و کییف، تحویل گاز را کاهش داد، مجموعهای از سیاستهای اضطراری را معرفی کرد.
این موارد شامل تعیین سقف قیمت گاز در سراسر اتحادیه اروپا، مالیات بر سودهای بادآورده شرکتهای انرژی و اهدافی برای کاهش تقاضای گاز بود.
یورگنسن گفت: جنگ علیه ایران احتمال دارد سبب اختلال طولانیمدت در بازارهای انرژی شود.
وی پس از نشست مجازی وزیران انرژی اتحادیه اروپا در جمع خبرنگاران گفت: مدت بحران کوتاه نخواهد بود، زیرا حتی اگر فردا صلحی هم برقرار شود، باز هم عواقبی وجود خواهد داشت، زیرا زیرساختهای انرژی در منطقه آسیب جدی دیدهاند.
وابستگی شدید اروپا به سوخت وارداتی، قاره سبز را در معرض تأثیر درگیریهای نظامی خاورمیانه بر قیمت جهانی انرژی قرار میدهد. قیمت گاز اروپا از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی عیله ایران در ۲۸ فوریه (نهم اسفند ۱۴۰۴) بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته است.
عرضه نفت خام و گاز طبیعی اتحادیه اروپا بهطور مستقیم تحت تأثیر اختلال تردد از تنگه هرمز قرار نگرفته است، زیرا اروپا بیشتر این محمولهها را از تأمینکنندگان خارج از خاورمیانه (نروژ و آمریکا) وارد میکند.
یورگنسن گفت: اتحادیه اروپا بهویژه در کوتاهمدت نگران تأمین فرآوردههای نفتی مانند سوخت جت و گازوئیل است.
به گفته بندیکت جورج، رئیس بخش بازارهای فرآورده اروپا در مؤسسه آرگوسمدیا، تازهترین محمولههای نفت سفید که پیشتر از تنگه هرمز عبور میکردند، قرار است حدود ۱۰ آوریل (۲۱ فروردین) به اروپا برسند.
وی با بیان اینکه خطر واقعی برای تمام شدن واقعی سوخت جت وجود ندارد، ادامه داد: ذخیرهسازی کشورهای اروپایی میتواند تا سه ماه تقاضای نفت سفید را پوشش دهد.
با این حال، رئیس بخش بازارهای فرآورده اروپا در مؤسسه آرگوسمدیا تصریح کرد: ذخیرهسازیها در اروپا میتواند به سطحی کاهش یابد که با کمبودهای محلی یا قیمتهای بالا و بیثبات روبهرو شوند.
اتحادیه اروپا حدود ۱۵ درصد از نفت سفید خود را از عرضهکنندگان خاورمیانه وارد میکند، اگرچه وابستگیاش بیشتر از این رقم است، زیرا اعضای این اتحادیه همچنین از پالایشگاههای مصرفکننده نفت خاورمیانه در هند فرآوردههای نفتی وارد میکنند.
یورگنسن در نامهای که پیش از نشست مجازی سهشنبه به وزیران انرژی اتحادیه اروپا ارسال شد، از دولتهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تعمیرات غیر اضطراری پالایشگاهها را به تعویق بیندازند تا جریان عرضه فرآوردههای نفتی حفظ شود.
