به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مقدسی، فعال دانش بنیان به‌واسطه فعالیت‌های مؤثر خود در حوزه اجتماع، نوآوری، کارآفرینی و حمایت از کسب‌وکارهای نوپا، مورد توجه و تقدیر نهادهای علمی و فناورانه و اجتماعی قرار گرفته است.

همچنین دانشگاه تهران با صدور پیامی، از نقش مؤثر محمدرضا مقدسی در حمایت از تیم‌های نوآور، همراهی راهبردی با استارتاپ‌ها و تقویت زیست‌بوم کارآفرینی و فناوری کشور قدردانی کرد.

این تقدیر با هدف ارج نهادن به نگاه آینده‌نگر، انتقال تجربه‌های مدیریتی و تخصصی و حمایت‌های عملی مقدسی از کسب‌وکارهای نوپا صورت گرفت.

بر اساس این گزارش، همراهی محمدرضا مقدسی با استارتاپ‌ها، به‌ویژه در مراحل حساس شکل‌گیری و ورود به بازار، نقش قابل توجهی در تقویت پیوند میان اجتماع، دانشگاه، فناوری و بازار ایفا کرده و زمینه هم‌افزایی میان دانش آکادمیک و نیازهای واقعی اقتصاد را فراهم آورده است؛ امری که از الزامات شکل‌گیری زیست‌بوم نوآوری پایدار در کشور به شمار می‌رود.

همچنین محمدرضا مقدسی با تأکید بر اهمیت تکمیل زنجیره نوآوری اظهار کرد: پیوند مؤثر میان اجتماع، دانشگاه، فناوری و بازار شرط اساسی موفقیت استارتاپ‌ها و تقویت زیست‌بوم نوآوری است و بدون این اتصال، بسیاری از ایده‌های فناورانه امکان تبدیل شدن به کسب‌وکارهای پایدار را نخواهند داشت.

وی افزود: ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بازارهای مالی، مسیر عبور از مرحله ایده و بقا به مرحله رشد پایدار و مقیاس‌پذیری را هموار می‌کند. بازارهای مالی می‌توانند با هدایت هوشمند سرمایه‌ها به سمت نوآوری، ضمن کاهش ریسک، زمینه تجاری‌سازی فناوری و افزایش رقابت‌پذیری استارتاپ‌ها را فراهم کنند.

مقدسی خاطرنشان کرد: شکل‌گیری ارتباط هدفمند میان زیست‌بوم نوآوری و نظام اجتماعی و مالی کشور، یکی از پیش‌نیازهای تحقق فعالیت های دانش‌بنیان و توسعه تولید فناورمحور است و باید به‌عنوان یک اولویت ملی مورد توجه سیاست‌گذاران و فعالان اجتماعی و اقتصادی قرار گیرد.