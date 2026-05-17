آغاز به کار مراکز رشد نوین در ۲۰ دانشگاه کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی شهیکی معاون فناوری وزارت علوم گفت: به منظور بازطراحی مراکز رشد دانشگاهی و توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری در دانشگاه‌ها، ۲۰ مرکز رشد نوین در ۲۰ دانشگاهِ منتخب کشور آغاز به کار کردند.

وی با تاکید بر ضرورت تحول در ساختار مراکز رشد دانشگاهی، گفت: با توجه به تغییر نیازهای زیست‌بوم فناوری و نوآوری، وزارت علوم تلاش کرده تا با طراحی الگوی مراکز رشد نوین، نسل جدیدی از مراکز رشد مبتنی بر نوآوری باز، شبکه‌سازی هوشمند و خدمات تخصصی را در دانشگاه‌ها مستقر کند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم افزود: بر اساس این طرح ملی تاکنون این معاونت تفاهم‌نامه‌ چهارجانبه ای با دانشگاه، پارک علم و فناوری استان و صندوق پژوهش و فناوری منعقد نموده و مرحله اجرایی آن از ابتدای سال ۱۴۰۵ آغاز شده است.

شهیکی با بیان اینکه در قالب این طرح، مراکز رشد نوین بر اساس عملکرد و میزان اثربخشی مورد ارزیابی مستمر قرار خواهند گرفت، به صورتیکه پس از ۳ ماه فعالیت ۲۰ مرکز رشد نوین مورد ارزیابی شده و ۱۰ مرکز رشد برتر از میان آنها انتخاب و به مرحله بعد راه پیدا خواهند کرد.

وی اصلاح ساختار ارائه خدمات در مراکز رشد را از مهم‌ترین محورهای این طرح دانست و گفت: متناسب با ظرفیت‌های هر دانشگاه و استان، ایجاد ساختارهایی همچون مدارس اشتغال و کسب‌وکار، دفاتر انتقال فناوری (TTO)، شبکه‌های منتورینگ و کوچینگ، کارگزاری‌های تخصصی و سازوکارهای تسهیل جذب سرمایه و تأمین مالی برای هسته‌های فناور و استارتاپ‌ها در دستور کار این مراکز رشد نوین قرار گرفته است.

معاون فناوری وزارت علوم ادامه داد: امیدواریم مراکز رشد دیگر، صرفاً فضای استقرار شرکت‌ها نباشند و بتوانند به ساختارهایی اثرگذار در توسعه فناوری، تجاری‌سازی دانش و ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشگاه، صنعت و بازار تبدیل ‌شوند.

شهیکی در ادامه با اشاره به آغاز فراخوان جذب هسته‌های فناور و نوآور در این مراکز گفت: در مرحله نخست، اولویت جذب و حمایت از طرح‌ها در دو حوزه «اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی» و «ماشین‌آلات صنعتی» است و هر مرکز رشد نوین می‌تواند حداکثر ۱۰ طرح فناورانه و نوآورانه را انتخاب و برای هر طرح در این مرحله بودجه حمایتی در نظر بگیرد و در مرحله بعد طرح ها برای بررسی بیشتر به کمیته ملی ارزیابی ارائه خواهند شد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد هماهنگی بین مراکز رشد، بخش خصوصی موفق استان، دفاتر TTO، شتاب‌دهنده‌ها، پارک‌های علم و فناوری و سایر بازیگران زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور، از جمله اهداف این طرح است و امیدواریم نتیجه اجرای آن به شکل‌گیری یک زیست‌بوم پویا، هوشمند و اثربخش در دانشگاه‌های کشور منجر شود.