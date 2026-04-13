سرپرست وزارت دفاع: به هرگونه تجاوز و شرارت دشمن، پاسخی سخت خواهیم داد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی در تشریح دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با سرپرست وزارت دفاع گفت: در این جلسه، سرپرست وزارت دفاع گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های این وزارتخانه به‌ ویژه در جنگ اخیر با دشمن صهیونیستی - آمریکایی و آخرین وضعیت نبرد با دشمن ارائه کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: سردار ابن‌الرضا در این نشست تأکید کرد که برای هر سناریویی آماده هستیم و الان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اوج آمادگی رزمی قرار دارند و به هرگونه تجاوز و شرارت دشمن، پاسخی شدید، سخت و پشیمان‌کننده خواهند داد.

رضایی ادامه داد: براساس گزارش‌های ارائه‌ شده، روحیه نیروهای مسلح به‌ ویژه پس از پیروزی‌های اخیر بسیار بالاست و تمامی تدابیر لازم برای دفاع از تمامیت ارضی کشور در عرصه‌ها و جبهه‌های گوناگون اتخاذ شده است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اعضای کمیسیون نیز از جانفشانی‌، ایثارگری‌ و پیروزی‌های غرورآفرین نیروهای مسلح در جنگ تحمیلی سوم در برابر دشمنان صهیونیستی- آمریکایی تقدیر و تشکر کردند. همچنین از ضربات مهلک و نابودکننده‌ای که رزمندگان اسلام در نقاط مختلف منطقه بر پیکر دشمن وارد کردند، قدردانی شد.

وی ادامه داد: اعضای این کمیسیون ضمن اعلام حمایت کامل مجلس و ملت شریف ایران از نیروهای مسلح، از اقدامات وزارت دفاع در پشتیبانی از نیروهای مسلح تقدیر کردند.

رضایی توضیح داد: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز ضمن تجلیل از زحمات و ایثارگری‌های وزارت دفاع و مجموعه نیروهای مسلح در بخش‌های مختلف خواستار طراحی معماری نوین دفاعی در وزارت دفاع مبتنی بر تهدیدات نوظهور و جدید شد و تأکید کرد که باید همه نیازمندی‌های نیروهای مسلح کشور در بخش‌های مختلف با قید فوریت و در اسرع وقت تأمین شود. در این زمینه، همه بخش‌های کشور و قوای مختلف در کنار یکدیگر تلاش خواهند کرد تا هیچ کمبودی در حوزه نیروهای مسلح و جبهه‌های نبرد علیه دشمن وجود نداشته باشد.