سارق حرفه ای موتورسیکلت در اسلامشهر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اطلاع‌رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران، از دستگیری سارق موتورسیکلت با ۱۰ فقره سرقت در اسلامشهر خبر داد.

بر اساس این گزارش، مأموران پلیس آگاهی حین گشت زنی در سطح اسلامشهر، به یک دستگاه موتورسیکلت و راکب آن مشکوک شده و بلافاصله استعلام هویت وسیله نقلیه را از مرکز انجام دادند.

پس از مشخص شدن سرقتی بودن موتورسیکلت، مأموران با تعقیب و گریز کوتاه موفق به توقف آن شده و راکب را دستگیر کردند.

متهم در بازجویی های فنی پلیس به جرم خود مبنی بر سرقت این دستگاه موتورسیکلت و همچنین ۱۰ فقره سرقت دیگر از همین نوع اعتراف کرد.

این سارق پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم لازم، تحویل مرجع قضائی شد.