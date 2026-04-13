ارباب سلیمانی: کنشگری فعال، ماموریت جامعه قرآنی در جنگ رمضان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی، معاون وزیر و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با کارکنان این مرکز با اشاره به جنگ رمضان و هجوم ناجوانمردانه دشمنان جنایتکار و کودک کش به سرزمین مقدس ایران اسلامی، شهادت رهبر معظم انقلاب و پدر دلسوز امت اسلام و آزادگان جهان، حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه ای(ره)، را تسلیت گفت و افزود: داغ نبود مولا و رهبر شهید انقلاب اسلامی، در دل‌ها ماندگار است و هرگز این داغ سنگین؛ از قلوب مومنان واقعی و فرزندان خمینی کبیر زدوده نخواهد شد.

وی گفت: شهادت سرداران سرافراز سپاه پاسداران، سیاست‌مدارانی همچون شهید دکتر علی لاریجانی و کمال خرازی که در عرصه سیاست و دفاع از حریم کشور جان خود را فدا کردند و همچنین داغ کودکان مظلوم شجره طیبه میناب و مردم بیگناه کشورمان که مظلومانه به شهادت رسیدند هرگز از خاطر مردم عزیز ایران و انسان‌های آزاده جهان محو و پاک نخواهد شد. امیدوارم خداوند جمیع شهدای جنگ رمضان را با شهدای دشت کربلا محشور نماید و خداوند متعال به ما توفیق ادامه راه آن شهدای والامقام و بزرگوار را عنایت فرماید.

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت گفت: همانطور که می‌دانید هنگامی که خون شهیدی بر زمین ریخته می‌شود بار مسئولیت رهروان و بازماندگان، بیشتر می‌شود. این طور نیست که با رفتن شهدای عزیز ماموریت تمام و مسئولیت از گردن ما سلب شود بلکه وظیفه و مسئولیت ما با رفتن هر شهید سنگین تر و بیشتر می‌شود. امیدواریم در سایه لطف بیکران پروردگار عالم، با برنامه‌ریزی صحیح و هدفمند و داشتن سعه صدر، ایمان راسخ، قوت و اقتدار بیشتر بتوانیم راه شهدای عزیزمان را ادامه بدهیم. ان شاءالله به فضل الهی نصرت، پیروزی و فتح نهایی نزدیک است.

معاون قرآنی وزیر در ادامه به هیات اعزامی به پاکستان جهت مذاکره و دیپلماسی برای پایان دادن جنگ و خباثت‌های دشمن علیه ایران اشاره کرد و افزود: برای موفقیت نمایندگان جمهوری اسلامی ایران که در این نشست حساس شرکت دارند، دعا می‌کنیم و از درگاه الهی تمنا داریم در این مذاکرات همان طور که تا الان دست برتر با جمهوری اسلامی ایران بوده است، نتایج مذاکرات بار دیگر برتری این نظام را در جهان آشکار و تثبیت نماید.

وی افزود: این وعده الهی است و خداوند آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب را که از استکبار و زیاده‌ خواهی دست برنمی‌دارند به مجازاتی سخت گرفتار خواهد کرد و مظلومان را از شر آنان رهایی خواهد بخشید.

حجت الاسلام حمید رضا ارباب سلیمانی خطاب به مدیران و کارکنان خدوم مرکز عالی قرآن و عترت که با مقاومت و صبر فراوان، جنگ تحمیلی رمضان را پشت سر گذاشتند، گفت: بی تردید حضور زیبا و معجزه‌گونه شما و خانواده‌ محترم به همراه سایر اقشار در صحنه و جنگ نامتقارن چهل روزه و تحمل ناملایمات، اضطراب‌ها و سختی‌ها، در درگاه الهی ثبت و ضبط است و پاداش و اجری عظیم دارد.

وی ادامه داد: امیرالمومنین علی(علیه السلام) در حکمت ۲۵۱ نهج البلاغه، می‌فرمایند: مراره الدنیا حلاوه الاخره، قطعا سختی و تلخی امور دنیا برای مومنان شیرینی پاداش آخرت را به دنبال دارد و در نقطه مقابل در این حکمت می‌فرمایند: حلاوت الدنیا مراره الاخره یعنی کسانی که به دنبال شیرینی‌های کاذب دنیوی هستند و در سایه گناه و معصیت و بی تفاوتی نسبت به مردم مظلوم جهان به دنبال راحت طلبی و مسائل صرفا دنیایی خود هستند، حتما در روز قیامت گرفتارند و با مرارت عذاب آخرت روبرو خواهند بود.

معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خاتمه با اشاره به اینکه بعد از پشت سر گذاشتن جنگ رمضان، الحمدلله فعالیت‌ها و امور جاری آغاز شده است، گفت : ضروری است در عرصه های مختلف به ویژه امور قرآنی و فرهنگی تلاش مضاعف داشت و عقب‌ماندگی‌های‌ احتمالی را جبران نمود.

وی همچنین در قالب سیزده بند خطاب به همکاران این مرکز، توصیه های لازم را برای توسعه فعالیت ها و برنامه های قرآنی در سال جاری مطرح کرد.