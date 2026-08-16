به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان زنان آسیا ۲۰۲۶–۲۰۲۷ از روز دوشنبه ۲۶ مرداد تا یکشنبه اول شهریور بهصورت متمرکز و به میزبانی دوشنبه تاجیکستان برگزار میشود. خاتون بم قهرمان فوتبال زنان ایران و تنها نماینده کشورمان در این رقابتها در گروه E با تیمهای زسکا دوشنبه تاجیکستان، النصر عربستان و اتحاد اردن همگروه است.
خاتون در نخستین دیدار خود روز دوشنبه ۲۶ مرداد از ساعت ۱۸:۳۰ به مصاف زسکا تاجیکستان میرود و سپس برابر النصر عربستان و اتحاد اردن قرار خواهد گرفت.
مرضیه جعفری سرمربی خاتون پیش از آغاز این رقابتها با اشاره به دشواری گروه اظهار کرد: گروه بسیار سختی داریم و عربستان تیمهای بسیار خوبی دارد. ما هم شرایط نسبتاً خوبی داریم اما به خاطر مصدومیت چند بازیکن را در اختیار نداریم و این کمی کارمان را سخت میکند.
جعفری در ادامه با تأکید بر هدف تیمش در این مسابقات گفت: امیدوارم بتوانیم نماینده شایستهای برای کشورمان باشیم. مهمترین چیزی که نسبت به سال قبل برای ما اهمیت دارد این است که عملکرد فنی بهتری داشته باشیم و این مهمترین هدف ما در حال حاضر در این تورنمنت است.
این رقابتها برای خاتون در حالی آغاز میشود که نماینده ایران فصل گذشته نیز در لیگ قهرمانان زنان آسیا حضور داشت و تجربه صعود از مرحله مقدماتی و رسیدن به مرحله گروهی این رقابتها را در کارنامه دارد.
برنامه دیدارهای خاتون در لیگ قهرمانان زنان آسیا به شرح زیر است:
*خاتون ایران - زسکا تاجیکستان: دوشنبه ۲۶ مرداد، ساعت ۱۸:۳۰
* النصر عربستان -خاتون ایران: پنجشنبه ۲۹ مرداد، ساعت ۱۵:۳۰
* خاتون ایران - اتحاد اردن: یکشنبه ۱ شهریور، ساعت ۱۵:۳۰
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