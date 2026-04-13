رشد ۴۱ درصدی متقاضیان شرکت در فرایند انتخاب معلم نمونه در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی، ظهر دوشنبه، در جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلم، با اشاره به افزایش قابل توجه مشارکت فرهنگیان در فرایند انتخاب معلم نمونه، به تشریح جزئیات این رشد چشمگیر پرداخت.

افزایش متقاضیان از ۴۲۵۳ به ۱۰۳۰۰ نفر

سهرابی با تأکید بر اینکه فرآیند تکریم معلم باید در طول سال استمرار داشته باشد، اظهار داشت: تعداد متقاضیان شرکت در فرایند انتخاب معلم نمونه در سطح مدرسه از ۴۲۵۳ نفر در سال گذشته به ۱۰ هزار و ۳۰۰ نفر در سال جاری رسیده است.

وی ادامه داد: این افزایش ۴۱ درصدی بیانگر فعال‌تر شدن شبکه مدارس و توجه جدی‌تر فرهنگیان به شاخص‌های حرفه‌ای است.

تکریم معلم نباید به یک رویداد سالانه تقلیل یابد

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان افزود: هر چند تکریم و نکوداشت مقام شامخ معلم به مناسبت‌های خاص خود مانند هفته معلم، ارزشمند و ضروری است، اما این مهم نباید به یک رویداد سالانه تقلیل یابد.

سهرابی افزود: باید با ایجاد فرهنگ‌سازی و اقدامات مستمر، جایگاه واقعی معلمان را در جامعه بیش از پیش نمایان سازیم.

برنامه‌ریزی ستاد بزرگداشت مقام معلم؛ اثربخش با اجرای منظم فعالیت‌ها

در بخش دیگری از جلسه، فرزاد محمدی، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش لرستان، با تشریح برخی الزامات تخصصی این روند، گفت: برنامه‌ریزی ستاد بزرگداشت مقام معلم زمانی اثربخش خواهد بود که هم فعالیت‌های فرآیندی به‌صورت منظم اجرا شود و هم برای نحوه برگزاری برنامه‌های ویژه، سناریوهای مختلف پیش‌بینی گردد.

محمدی افزود: هر حوزه باید مشخص کند در هر شرایط چه ظرفیت‌هایی در اختیار دارد و چگونه می‌تواند به فرآیند تکریم کمک کند.

وی تصریح کرد: این رویکرد، امکان برگزاری موفق مراسم بزرگداشت مقام معلم را در هر شرایطی فراهم می‌کند.

اهمیت تداوم تکریم معلمان در طول سال

سهرابی در ادامه با تأکید بر ضرورت تداوم تکریم معلمان در طول سال، خاطرنشان کرد: فرهنگ‌سازی و اقدامات مستمر، نقش مهمی در نمایان شدن جایگاه واقعی معلمان در جامعه دارد.

وی ادامه داد: نباید اجازه دهیم این جایگاه والا فقط در یک بازه زمانی خاص مورد توجه قرار گیرد.