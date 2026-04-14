محمدمهدی مفتح نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر ، ضمن ارزیابی عملکرد شهرداری تهران در ایام جنگ اخیر، گفت: جمع‌بندی من این است که مجموعه شهرداری در این دوره حساس بسیار خوب عمل کرده و تلاش‌های آن‌ها در مدیریت شهر شایسته قدردانی است.

وی با بیان اینکه شهرداری در میانه بحران‌ها مسئولانه و فعال عمل کرده، افزود: برنامه‌ریزی برای اسکان شهروندانی که منازلشان در اثر بمباران دشمن آسیب جدی دیده و امکان سکونت در آن‌ها وجود ندارد، یکی از اقدامات مهم و ضروری شهرداری بوده است.

به گفته این نماینده مجلس، تأمین سرپناه و اسکان این خانواده‌ها در هتل‌ها اقدامی ارزشمند است که نشان می‌دهد اولویت شهرداری، مردم و تأمین امنیت و آرامش آن‌هاست.

مفتح همچنین تأکید کرد: عملکرد مطلوب شهرداری تنها محدود به روزهای جنگ نیست و این مجموعه در ماه‌های منتهی به آغاز درگیری نیز تمام توان خود را برای اداره شهر، ارائه خدمات و آماده‌سازی زیرساخت‌ها به‌کار گرفته بود.

وی افزود: این تلاش‌ها برای شهروندان و مسئولان کاملاً قابل مشاهده بوده و نشان‌دهنده آمادگی و مسئولیت‌پذیری مجموعه مدیریت شهری است.

این نماینده مجلس در پایان ضمن قدردانی از نیروهای شهرداری، گفت: اقداماتی مانند امدادرسانی، رسیدگی فوری به آسیب‌ها و اسکان آسیب‌دیدگان، نشان داد مجموعه مدیریت شهری در اولویت‌بندی وظایف خود مردم را در صدر قرار داده است.