مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون دکتری علوم پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ برای ۷۱ رشته علوم پایه و بهداشت، ۲ رشته دندانپزشکی و ۱۳ رشته داروسازی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد.

عنوان مدرک تحصیلی داوطلبان اعم از دانشنامه یا گواهی تحصیلی باید دقیقا منطبق با رشته های قید شده به عنوان مدارک تحصیلی مورد پذیرش باشند.

براساس مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۹ دارندگان دانشنامه و یا گواهینامه تخصصی بالینی و یا فوق تخصصی بالینی دررشته هایی که دکتری عمومی پزشکی جزو مدارک مورد پذیرش هستند، مجاز به شرکت در آزمون مربوطه هستند.

رشته های آزمون ورودی دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) رشته های علوم پایه، بهداشت سال ۱۴۰۵

۱. اپیدمیولوژی ۲. اخلاق پزشکی ۳. ارگونومی ۴. ارتز و پروتز (اعضای مصنوعی و وسایل کمکی) ۵. اقتصاد سلامت ۶. انفورماتیک پزشکی ۷. انگل شناسی پزشکی ۸. ایمنی شناسی پزشکی ۹. آمار زیستی ۱۰. آموزش بهداشت وارتقاء سلامت

۱۱. آموزش پزشکی ۱۲. آینده پژوهی سلامت ۱۳. باکتری شناسی پزشکی ۱۴. بهداشت باروری ۱۵. بهداشت حرفه ای ۱۶. بهداشت و ایمنی مواد غذایی ۱۷. بینایی سنجی ۱۸. بیوشیمی بالینی ۱۹. بیولوژی تولید مثل ۲۰. بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها

۲۱. پرستاری ۲۲. پزشکی مولکولی ۲۳. تاریخ علوم پزشکی ۲۴. تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی ۲۵. توکسین های میکروبی ۲۶. خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون ۲۷. روانشناسی بالینی ۲۸. روانشناسی نظامی ۲۹. زیست پزشکی سامانه ای ۳۰. زیست فناوری پزشکی

۳۱. ژنتیک پزشکی ژنتی ۳۲. سالمند شناسی ۳۳. سلامت در بلایا و فوریتها ۳۴. سلامت و رفاه اجتماعی ۳۵. سیاست های غذا و تغذیه ۳۶. سیاستگذاری سلامت ۳۷. شنوایی شناسی ۳۸. طب سنتی ایرانی ۳۹. طب سوزنی ۴۰. علوم اعصاب

۴۱. علوم بیومدیکال مقایسه ای ۴۲. علوم تشریحی ۴۳. علوم تغذیه ۴۴. علوم سلولی کاربردی ۴۵. علوم و صنایع غذایی ۴۶. علوم و فناوری های تصویربرداری پزشکی گرایش تصویربرداری سلولی مولکولی ۴۷. علوم و فناوری های تصویربرداری پزشکی گرایش تصویربرداری عصبی ۴۸. فارماکولوژی پزشکی ۴۹. فیزیک پزشکی ۵۰. فیزیوتراپی

۵۱. فیزیولوژی پزشکی ۵۲. فیزیولوژی ورزشی ۵۳. قارچ شناسی پزشکی ۵۴. کار درمانی ۵۵. کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ۵۶. گفتار درمانی ۵۷. مامایی ۵۸. مددکاری اجتماعی ۵۹. مشاوره توانبخشی ۶۰. مطالعات اعتیاد

۶۱. مدیریت اطلاعات سلامت ۶۲. مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ۶۳. مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامت ۶۴. مهندسی بافت ۶۵. مهندسی بهداشت محیط ۶۶. مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) ۶۷. مهندسی پزشکی(رباتیک پزشکی) ۶۸. نانوفناوری پزشکی ۶۹. ویروس شناسی پزشکی ۷۰. هوش مصنوعی در علوم پزشکی ۷۱. یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

مجموعه رشته های تخصصی دندانپزشکی: ۱. مواد دندانی ۲. سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

همچنین فهرست نهایی رشته های مورد تأیید شرکت در آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) داروسازی سال ۱۴۰۵ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است.

رشته ها شامل ۱. کنترل دارو و فرآورده های آرایشی و بهداشتی ۲. فارماسیوتیکس ۳. داروسازی سنتی ۴. داروسازی هسته ای ۵. زیست فناوری دارویی ۶. اقتصاد و مدیریت دارو ۷. فارماکوگنوزی ۸. شیمی دارویی ۹. داروسازی بالینی ۱۰. نانوفناوری دارویی ۱۱. سم شناسی ۱۲. زیست مواد دارویی ۱۳. نوتراسیوتیکس است.

دروس و ضرایب اعلام شده: درس فارماسیوتیکس: ۲۵ سوال با ضریب ۴ درس فارماکوگنوزی: ۱۰ سوال با ضریب ۴ درس داروسازی بالینی: ۲۵ سوال با ضریب ۴درس شیمی دارویی: ۱۵ سوال با ضریب ۴ درس فارماکولوژی و سم شناسی: ۲۵ سوال با ضریب ۴ درس زبان انگلیسی عمومی و تخصصی: ۳۰ سوال با ضریب۳