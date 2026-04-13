انجام۲ هزار بازرسی و تشکیل ۲۵۶ پرونده تخلف در بازار خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پارسا ظهر دوشنبه در شورای اداری خراسان جنوبی با تشریح اقدامات حوزه تنظیم بازار و نظارت بر اصناف اظهار کرد: سه مأموریت اصلی سازمان صمت شامل تأمین کالاهای اساسی، نظارت بر بازار و مدیریت عرضه به‌صورت مستمر در استان دنبال شده است.

وی افزود: در حوزه تأمین کالا، با بهره‌گیری از ظرفیت تولید داخل استان و همچنین استفاده از مبادی تأمین و مرزی، بخش عمده کالاهای اساسی از جمله برنج، قند، شکر و روغن در استان تأمین شده و در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در این اقلام وجود ندارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی ادامه داد: در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، نوسانات مقطعی بازار با برگزاری جلسات تنظیم بازار به ریاست استاندار مدیریت و در کوتاه‌ترین زمان برطرف شد.

پارسا با ارائه آمار اقدامات نظارتی گفت: در قالب طرح‌های ویژه نظارت بر بازار، بیش از ۲ هزار و ۵۶۷ مورد بازرسی از واحدهای صنفی در سطح استان انجام شد.

وی افزود: در نتیجه این بازرسی‌ها، ۲۵۶ پرونده تخلف صنفی تشکیل و به مراجع تعزیراتی ارجاع شد.

مدیرکل صمت خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین در طرح نظارتی ویژه ماه رمضان و نوروز، استان به ۹ منطقه تقسیم و نظارت‌ها به‌صورت میدانی و تخصصی با مشارکت دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سایر نهادهای مرتبط اجرا شد.

پارسا با اشاره به استقرار بازرسان مقیم در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افزود: با دستور استاندار، نظارت بر عرضه کالا به‌صورت روزانه انجام و روند توزیع و قیمت‌ها به‌طور مستمر رصد شد.

وی ادامه داد: طی جلسات متعدد تنظیم بازار در سال جاری، تصمیمات لازم برای جلوگیری از التهاب بازار و مدیریت فضای کسب‌وکار اتخاذ شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی همچنین با اشاره به وضعیت سوخت و زیرساخت‌های پشتیبانی گفت: در تأمین سوخت واحدهای صنعتی و صنفی مشکلی وجود ندارد و شرایط به‌صورت پایدار مدیریت می‌شود.

پارسا در پایان با قدردانی از همراهی اصناف و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: هم‌افزایی مجموعه مدیریتی استان نقش مهمی در ثبات بازار داشته و این روند با قدرت ادامه خواهد داشت.