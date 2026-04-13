سرشماری مرال در پرور آغاز شد؛ گامی برای حفاظت پایدار از گوزن سرخ

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف پور بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در مجمموعه حفاظت محیط زیست استان سمنان اعلام کرد: عملیات میدانی سرشماری مرال «گوزن سرخ» در منطقه حفاظت شده پرور آغاز شد.
وی ضمن تأکید بر اهمیت گونه مرال و ضرورت حفاظت همگانی و مشارکت جامعه، این سرشماری را گامی مهم در جمعآوری دادههای علمی برای اجرای برنامههای حفاظتی مؤثرتر دانست.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان در ادامه صحبت های خود از تلاش محیطبانان در اجرای این طرح سرشماری تقدیر و بر همکاری مردم و رسانهها برای حفظ حیات وحش تأکید کرد.
یوسف پور بر نقش حیاتی مشارکت عمومی و همکاری اقشار مختلف جامعه در کنار اقدامات سازمانی برای حفاظت پایدار از این گونه تأکید کرد.
وی این سرشماری را بخشی از تلاشهای مستمر برای حفظ تنوع زیستی استان و تضمین آیندهای امن برای حیات وحش دانست و افزود: نتایج سرشماری متعاقباً اعلام می شود.
