۲۲ مدرسه در چهارمحال و بختیاری نیازمند مشارکت مردمی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج کریمی عصر دوشنبه در مراسم تجلیل از فعالان فرهنگی ، اظهار کرد: پروژه‌های مدرسه‌سازی در استان به‌صورت مشارکتی پیش می‌رود و دولت در کنار مردم و خیرین پای کار آمده است. این رویکرد باعث شد مردم احساس کنند مدرسه متعلق به خودشان است و باید در ساخت، نگهداری و تجهیز آن نقش داشته باشند.

وی افزود: نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با دستور رئیس‌جمهور آغاز شد و اقدام بسیار مبارکی بود. در این طرح، مدارس و مناطقی که نیاز به احداث، تعمیر، تجهیز، بازسازی یا مقاوم‌سازی داشتند شناسایی شدند و یک جریان عمومی برای مشارکت شکل گرفت.

کریمی با اشاره به همراهی مجموعه مدیریتی استان ادامه داد: استاندار این استان به همه معاونان و فرمانداران دستور دادند که اجرای این نهضت در استان با جدیت دنبال شود. در همین راستا معاون اقتصادی استاندار، آقای دکتر قربانپور، به‌صورت ویژه وارد میدان شدند و بخش‌های مختلف اقتصادی استان از جمله فولاد سفیددشت، ورق خودرو چهارمحال، توان‌آوران آسیا و پتروشیمی‌ها را برای مشارکت در مدرسه‌سازی پای کار آوردند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان با بیان اینکه «یک سیستم منسجم و کارآمد برای پیشبرد پروژه‌ها در استان شکل گرفته» گفت: بخشی از پروژه‌ها تحویل شده، بخشی در حال اجراست و تعدادی نیز در مرحله آغاز عملیات قرار دارند. از مجموع ۱۵۱ پروژه‌ای که در مناقصه قرار گرفته، حدود ۲۲ مدرسه نیازمند مشارکت مردمی است و استاندار محترم نیز به فرمانداران دستور بسیج عمومی داده‌اند.

وی ادامه داد: هدف ما این است که پروژه‌های آغازشده با پیشرفت بالای ۶۰ درصد تا اول مهرماه به بهره‌برداری برسند. همچنین ۱۹ پروژه‌ای که توسط بنیاد علوی پذیرفته شده، به دلیل شرایط اقلیمی و مشکلات رفت‌وآمد هنوز شروع نشده که امیدواریم با همراهی مردم و خیرین به‌زودی وارد فاز اجرایی شود.

کریمی با تأکید بر نقش خیرین گفت: مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان، آموزش و پرورش و مدیران مدارس به‌عنوان مسئولان پروژه‌ها پای کار هستند و تلاش می‌کنیم همه پروژه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۵ به اتمام برسد تا وارد مرحله دوم نوسازی و مقاوم‌سازی مدارس شویم.

وی افزود: ۱۵۱ پروژه پایان کار نیست. هنوز مدارس زیادی نیازمند بازسازی، تعمیر یا مقاوم‌سازی هستند و مرحله دوم طرح با هدف رسیدن به استاندارد کامل فضا، استحکام بنا و تجهیزات آغاز خواهد شد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان با اشاره به تغییر رویکردهای آموزشی گفت: آموزش امروز با گذشته متفاوت است و حتی در خانه‌ها نیز انجام می‌شود. بنابراین مدرسه‌سازی باید متناسب با نیازهای جدید باشد. یکی از اهداف ما این است که مدارس دخترانه حتماً دارای سالن ورزشی باشند تا دانش‌آموزان بتوانند فعالیت‌های ورزشی خود را در محیطی استاندارد دنبال کنند.

کریمی در پایان از خیرین دعوت کرد: اگر خیری امکان ساخت کامل یک مدرسه را ندارد، می‌تواند در احداث سالن‌های ورزشی مدارس، به‌ویژه مدارس دخترانه، مشارکت کند تا چشم‌انداز بهتری برای آینده آموزش استان رقم بخورد.