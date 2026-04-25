هوای آذربایجان غربی تا پایان هفته بارانی است؛ پیش بینی وزش باد شدید

محمد قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با آغاز فعالیت سامانه بارشی، از روز جمعه شاهد بارندگی در اغلب نقاط مرکزی و جنوبی استان هستیم و در شهرستان های اشنویه با ۱۵.۲، مهاباد با ۸.۲ و سردشت با ۷.۷ میلی متر به ترتیب بیشترین میزان بارش ها در طی ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است و در ایستگاه شهری ارومیه نیز بارش ۶.۴ میلی متری باران گزارش شد.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی پیش بینی می شود تا اواخر هفته جاری و در برخی ساعات شاهد افزایش ابر و رگبارهای بهاری باران همراه با رعد و برق با احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد در سطح استان باشیم.

قربانپور اضافه کرد: همچنین طی امروز و دوشنبه سرعت وزش باد در سطح استان افزایش یافته و گاهی شدید پیش بینی می شود.

وی گفت: از نیمه دوم هفته جاری بر شدت و گستره بارش ها در سطح استان افزوده خواهد شد و با توجه به هشدار سطح زرد صادر شده و ماهیت رگباری بارندگی ها، در طی مدت فعالیت این سامانه حتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه ها، لغزندگی، مه گرفتگی و کاهش دید در جاده های مواصلاتی استان وجود خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: با افزایش سرعت وزش باد و وقوع تندبادهای لحظه ای، در بعضی روزها احتمال آسیب به سازه های سبک و موقتی نیز وجود دارد.

قربانپور گفت: از نظر دمایی هم ضمن کاهش نسبی دماها در طی روزهای آتی، این تغییرات دمایی چندان محسوس و قابل توجه نخواهد بود.

وی یادآور شد: در طی ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه های پلدشت با ۲۵.۶ و تخت سلیمان تکاب با ۲.۲ درجه به ترتیب گرم ترین و سردترین نقاط استان گزارش شدند و دمای ارومیه نیز بین ۷.۶ و ۲۰ درجه گزارش شد.