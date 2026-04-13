بهداشت دهان و دندان کلید پیشگیری از سرطان کبد در بیماران کبدی 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، طبق یافتههای اخیر، افراد مبتلا به سیروز کبدی در مراحل اولیه، در صورت انجام جرمگیری منظم دندان، مشکلات و عوارض سلامتی کمتری- از جمله خطر کمتر ابتلا به سرطان کبد- داشتند.
دکتر «جاسموهان باجاج»، محقق ارشد از دانشگاه ویرجینیا، در یک بیانیه خبری گفت: «وقت آن رسیده است که سلامت دهان و دندان را جدی بگیریم، به خصوص اینکه راههای کمی برای جلوگیری از سرطان و پیشرفت بیماری در این بیماران وجود دارد.»
برای مطالعه جدید، محققان پروندههای پزشکی نزدیک به ۴۸۰۰۰ فرد مبتلا به سیروز کبدی، مرحلهای از بیماری کبد که در آن کبد آسیب دیده اما هنوز کار میکند، را از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۳ تجزیه و تحلیل کردند. کمی کمتر از ۱۸٪ از بیماران، مراقبتهای منظم دندانپزشکی دریافت میکردند که به صورت حداقل یک بار جرمگیری یا معاینه دندان در سال از دو سال قبل از تشخیص سیروز تعریف شد.
آن دسته از افرادی که به طور منظم به دندانپزشک مراجعه میکردند، موارد زیر را داشتند:
۲۷٪ احتمال کمتر ابتلا به سرطان کبد،
۱۵٪ خطر کمتر ابتلا به آسیت، تجمع مایع در شکم که نشان دهنده بدتر شدن بیماری کبد است،
۱۹٪ احتمال کمتر ابتلا به انسفالوپاتی هپاتیتی یا مشکلات عملکرد مغز ناشی از تجمع سموم
افرادی که مراقبتهای دندانپزشکی دریافت میکردند، همچنین۱۵٪ کمتر احتمال داشت به هر دلیلی در بیمارستان بستری شوند و ۲۰٪ کمتر احتمال داشت به دلیل مشکلات مرتبط با کبد در بیمارستان بستری شوند.
برای اطمینان از اینکه این مزایا به طور خاص با مراقبتهای دندانپزشکی مرتبط هستند، و فقط با مراقبتهای بهداشتی پیشگیرانه منظم ارتباط ندارند، محققان میزان کولونوسکوپی افراد را نیز بررسی کردند.
تجزیه و تحلیل نشان داد که کولونوسکوپی ارتباط مشابهی با مشکلات کبدی یا بستری شدن کمتر در بیمارستان نشان نداد. این نشان میدهد که مراقبتهای دندانپزشکی به تنهایی تفاوت ایجاد کرده است.
این مطالعه برای توضیح اینکه چرا مراقبتهای دندانی به سلامت بیماران کبدی کمک میکند، طراحی نشده بود، اما محققان حدس زدند که چند عامل میتوانند در این امر نقش داشته باشند.
محققان گفتند افرادی که به طور منظم مراقبتهای دندانی دریافت میکنند، معمولاً التهاب کمتری دارند و همچنین سطح باکتریهای ناسالمی که در دهان فرد رشد میکنند، کمتر است.
نتیجه: بهداشت منظم دندانها، از جمله پیشگیری از بیماری دندان و مراقبت از پریودنتال، ممکن است ابزاری مهم برای بهبود شدت سیروز باشد و باید توسط پزشکانی که از این بیماران مراقبت میکنند، در نظر گرفته شود.
